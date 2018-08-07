إنجازات ملموسة لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم» في مجال الاستدامة

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

طرحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس النسخة الأولى من تقريرها حول الاستدامة خلال العام 2017، حيث تسلّط فيه الضوء على قيمها والتزاماتها كما تبرز أهدافها وإنجازاتها الملموسة على صعيد الأداء البيئي والمجتمعي والاقتصادي. ويأتي ذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من بين أبرز الشركات الرائدة في صناعة المعادن والتعدين التي تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية والبيئية.

ويستعرض التقرير أداء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ضمن جوانب عدة بما فيها حجم الانبعاثات، والأمن والسلامة، والابتكار التكنولوجي، والمساهمة المجتمعية، والنفايات السائلة والمخلفات، والمسؤولية المجتمعية. ويستند التقرير في بياناته إلى نتائج تحليل دقيق ومدروس حول موضوعات الاستدامة التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية إلى جانب الامتثال بقيم والتزامات الشركة. ويركز تقرير الاستدامة على أداء الإمارات العالمية للألمنيوم خلال العام 2017 كما يسرد بيانات الشركة ذات الصّلة خلال الفترة 2014-2016، مسلطاً الضوء على توجهاتها منذ أن تأسست بعد اندماج شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) وشركة دبي للألمنيوم (دوبال) عام 2014.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تدرك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أهمية توسيع نطاق دورها نحو آفاق جديدة بما يتخطى تحقيق الامتثال ومواكبة توجهات السوق. وإننا نتطلع من خلال تعاوننا مع عملائنا ومساهمينا والجهات التنظيمية إلى ترسيخ مكانتنا كشركة مبتكرة ورائدة في مجال الاستدامة».

وتم إعداد تقرير الاستدامة وفقاً لمعايير «المبادرة العالمية لإعداد التقارير»، البرنامج الأبرز في مجال الاستدامة. وفي العام الماضي، باتت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة بمنطقة الشرق الأوسط تنضم إلى «مبادرة الإشراف البيئي على الألمنيوم»، التي تُعد برنامجاً عالمياً يهدف إلى تعزيز قيم الاستدامة والشفافية في صناعة الألمنيوم.

وتبذل الشركة جهوداً واسعةً سعياً وراء طموحاتها نحو إحراز تقدم ضمن استعداداتها الرامية إلى الحصول على شهادة الامتثال بمعايير «مبادرة الإشراف البيئي على الألمنيوم»، التي ترسي القيم والعوامل اللازم توافرها من أجل تحقيق مفهوم الالتزام والمسؤولية على مستوى الإنتاج والتوريد والإشراف عبر سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم.

ويكشف التقرير عن بيانات أخرى تخص متطلبات معايير الأداء التابعة لمبادرة الإشراف البيئي على الألمنيوم. وكانت المبادرة أطلقت في ديسمبر الماضي برنامجها لمعايير الأداء بهدف تمكين المؤسسات والشركات من الحصول على شهادة الامتثال.