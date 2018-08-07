«مجموعة المسعود» تفتتح مركزاً لقطع غيار «فولفو بنتا»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت «مجموعة المسعود» مركزاً جديداً لقطع غيار «فولفو بنتا» في إمارة الشارقة. ويأتي افتتاح المركز الجديد نتيجة الطلب المتنامي من قبل العملاء على قطع غيار «فولفو بنتا»، التي تعد من كبرى الشركات المصنعة لحلول الطاقة في القطاع البحري والتطبيقات الصناعية. وقال راسو بارتنشلغر، المدير العام لقسم «المسعود للطاقة»: يأتي الافتتاح تماشياً مع استراتيجيتنا لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة على قطع غيار «فولفو بنتا» في الشارقة والمناطق الشمالية. ويُعد المركز الجديد أحدث الإضافات لمجموعة مراكزنا التي تقوم بتوفير خدمات ما بعد البيع في أبوظبي ودبي.

وتمتلك شركة فولفو بنتا، الشركة المتخصصة في مجال توريدات محركات وتزويد حلول الطاقة للقطاع البحري والتطبيقات الصناعية، شبكة واسعة تضم 3,500 وكيل معتمد في أكثر من 130 دولة حول العالم، بما في ذلك الإمارات.