«اقتصادية الشارقة» تجدد شهادات الآيزو الخاصة بخدمة العملاء

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

عززت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة بتجديدها لعدد من شهاداتها في مجال خدمة العملاء وشملت شهادة الآيزو10001:2007 الخاص بميثاق خدمة المتعاملين، وشهادة الآيزو 10002:2014 الخاص بنظام التعامل مع الشكاوى وشهادة الآيزو 10004:2012 الخاص بنظام مراقبة وقياس رضا المتعاملين.

ويعكس حصول الدائرة مجدداً على شهادة 10001:2007 لميثاق خدمة العملاء، نجاح الدائرة في تطبيق أفضل المعايير العالمية على صعيد تقديم الخدمة للعملاء وفقاً لميثاق خدمة المتعاملين، والذي تم تعميمه بمختلف قنوات الدائرة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن تجديد الشهادات الثلاث يؤكد نجاح الدائرة في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر والوصول بها إلى أرقى المستويات بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات. وأكد أنها تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها.