ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد في أبوظبي خلال يونيو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

أظهر تقرير لمركز إحصاء أبوظبي أمس ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد خلال شهر يونيو مقارنة بمايو. وتعكس الزيادة في أسعار مواد البناء الرئيسية حركة نشطة في قطاع البناء بالإمارة.

وكشف المركز في تقرير له أمس عن ارتفاع أسعار متوسط مجموعة الإسمنت بنسبة 3.4% والحديد بنسبة 1.2% ومجموعة الديزل بنسبة 5.9% خلال شهر يونيو مقارنة بمايو الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الديزل خلال يونيو الماضي بنسبة 42.6% ومجموعة أسلاك للشقة بنسبة 21.5% ومجموعة أسلاك للمباني بنسبة 12.1% مقارنة بشهر يونيو 2017.

أصباغ

وأكد التقرير انخفاض متوسطات أسعار مجموعة مواد التسقيف بنسبة 6.1% ومجموعة الخرسانة بنسبة 1.6% ومجموعة المواد العازلة بنسبة 0.6% خلال يونيو مقارنة بشهر مايو.

وأشارت إحصائيات التقرير إلى انخفاض متوسطات أسعار مجموعة الأصباغ بنسبة 2.1% ومجموعة الخرسانة بنسبة 2% خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بشهر يونيو 2017 وارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري متوسط أسعار مجموعة الديزل بنسبة 5.8% ومجموعة أطقم حمام كاملة من دون اللوازم بنسبة 3.5% ومواد التسقيف بنسبة 2.2% بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات أدوات النقل بنسبة 4.7% ومجموعة أسلاك للأبراج السكنية بنسبة 2.9% ومجموعة كابلات الكهرباء بنسبة 1.9% مقارنة بالربع لأول من عام 2018. كما ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق كل من متوسط أسعار مجموعة الديزل بنسبة 31.9% ومجموعة أسلاك للشقق بنسبة 24.1% ومجموعة أسلاك للمباني بنسبة 14.9%، بينما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعات الأصباغ بنسبة 5.9% ومجموعة الخرسانة بنسبة 1%.