38.9 مليون دينار أرباح «أجيليتي» في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية تحقيق صافي أرباح بقيمة 20 مليون دينار كويتي بواقع 13.8 فلسا للسهم الواحد، أي بزيادة نسبتها 18.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13.6% لتصل إلى 37.1 مليون دينار. كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 384.2 مليون دينار كويتي بزيادة 12.3%.

وارتفع صافي الأرباح للنصف الأول بقيمة 38.9 مليون دينار كويتي بواقع 26.9 فلسا للسهم الواحد أي بزيادة 24% فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 74.8 مليون دينار كويتي. بلغت الإيرادات 756 مليون دينار كويتي بزيادة 14.1%.

وقال طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: نتائج الربع الثاني جاءت متماشية مع توقعاتنا ومتسقة مع مسار النمو السابق للشركة. وحققت شركات أجيليتي للبنية التحتية أداءً جيداً وشهدت أعمالنا اللوجيستية نمواً في أحجام الشحن والإيرادات خلال هذا الربع على الرغم من الضغوط على هوامش الربح.