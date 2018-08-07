1.5 مليون درهم لتوسيع عمليات «فيرجس جيمس» التجارية الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركة «فيرجس جيمس» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في الحصول على تمويل مالي بلغ 1.5 مليون درهم من مجموعة من المستثمرين المحليين الرعاة للمشاريع. وتأتي هذه الخطوة بهدف توسيع العمليات التجارية للشركة في مجال تجارة مجوهرات الألماس عبر الإنترنت. ويعد «فيرجس جيمس» أول متجر إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط يقدم لعملائه مجوهرات ماسية مخصصة حسب الطلب، ويوفر لهم حتى 70% من تكاليف الحصول على قطع ألماس مرخصة من المعهد الأميركي للأحجار الكريمة.

وانتقلت الشركة بعملياتها التجارية إلى المستوى العالمي، ما دفعها لتعزيز محفظة منتجاتها وعروضها بشكل كبير. وتعتزم العلامة الاستفادة من التمويل لتعزيز مسارات التوسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي. مع مراعاة تحوّل الاتجاهات التسويقية لجيل الألفية من متسوقين عن وسائل شراء مباشرة تتميز بخطوات عملية وسلسة. وتوفر المنصة الرقمية لعملائها أكثر من 150 تصميماً بأسعار متنوعة. ومن خلال توسيع إطار عملياتها لتشمل السوق العالمية، تأخذ الشركة في حسبانها الاتجاه المتنامي لتجارة المجوهرات، والتي شهدت تحركاً ملحوظاً نحو منصات التجارة الإلكترونية باعتبارها تقدم تجربة تسوّق شاملة ومتكاملة.