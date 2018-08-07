21 % ارتفاع أرباح «شعاع كابيتال» في الربع الثاني 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شعاع كابيتال، عن ارتفاع إيراداتها للربع الثاني من العام 2018 إلى 30.8 مليون درهم (الربع الثاني 2017: 30.4 مليون درهم)، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 21% إلى 14.6 مليون درهم (الربع الثاني 2017: 12 مليون درهم).

وشهد الربع الثاني، قيام شركة الخليج للتمويل، التابعة لمجموعة «شعاع كابيتال»، بسداد كامل القرض المستحق لصالح بنك أبوظبي التجاري الذي حصلت عليه الشركة في العام 2015 والبالغة قيمته 450 مليون درهم، مما عزز من قدرتها على المحافظة على مستوى عالٍ من السيولة ضمن ميزانيتها.

وقال فوّاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: في وقت استمرت فيه حالة الترقب والتباطؤ على العديد من الأنشطة المالية والتجارية في مختلف أسواق المنطقة نتيجة جملة من التحديات والعقبات، بذلت شعاع جهداً استثنائياً في وضع وبناء أسس صلبة للمستقبل على مدار الأشهر الستة من العام الحالي، وسجلت أعمال وأنشطة الشركة في كل من السعودية ومصر نمواً قوياً وتصاعدياً.

ويبرز بشكل أساسي نجاح الشركة في تعزيز معدلات السيولة لديها وتعافيها من الصعوبات المالية التي عانت منها سابقاً، وهو ما مكّنها من اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، لأول مرة منذ 10 سنوات. وأضاف: تحقيق عوائد للمساهمين أولوية لمجلس الإدارة وإدارة «شعاع»، ونحن على ثقة بقدرة المجموعة على مواصلة مسيرة الربحية المستدامة بفضل استراتيجيتها للنمو والتوسع.

وفي 30 يونيو 2018، بلغ حجم ميزانية «شعاع» وإجمالي أصولها 1.6 مليار درهم (31 ديسمبر 2017: 1.2 مليار درهم)، وبلغ صافي الأصول 884 مليون درهم (31 ديسمبر 2017: 899 مليون درهم).

واتخذ مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال» قراراً بالتوصية بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين، إضافة إلى قراره السابق المعلن والخاص بإعادة شراء أسهم الشركة. وستقوم الشركة بدعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إلى الانعقاد خلال الربع الثالث من هذا العام لإقرار عملية إعادة شراء الأسهم، والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة، بما يسمح بتنفيذ البرنامج الموضوع لتوزيع الأرباح المرحلية.

وسجلت وحدة إدارة الأصول لدى «شعاع» أداءً قوياً واستثنائياً خلال الربع الثاني من هذا العام، محققةً ما مجموعه 10.5 ملايين من الإيرادات (الربع الثاني 2017: 5.6 ملايين درهم)، وارتفعت أرباحها بنسبة 255% لتصل إلى 4.6 ملايين درهم إماراتي (الربع الثاني 2017: 1.3 مليون درهم).

أما وحدة التمويل، فقد حققت بدورها نتائج جيدة خلال الربع الثاني 2018، حيث وصلت أرباحها إلى 4.4 ملايين مقارنة بخسائر قدرها 10.1 ملايين خلال الربع الثاني 2017.