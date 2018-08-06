اقتصادية دبي تغلق 4879 حساباً لبيع البضائع المقلدة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 4879 حساباً لترويج وبيع البضائع المقلدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2018، وبلغ عدد المتابعين لهذه المواقع ما لا يقل عن 33.5 مليون متابع.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي إدارة حماية الملكية الفكرية الرامية إلى حماية أصحاب العلامات التجارية، وفلترة التجارة الإلكترونية في دبي من الظواهر السلبية، وبالتالي الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي المعروفة باستدامة وتنافسية الأعمال لديها.

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: تعتبر قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية من أبرز الأساليب التي يتبعها بعض التجار للهروب من إجراءات الضبط الخاصة لاقتصادية دبي، وذلك لاعتقادهم أن التجارة عبر تلك المواقع والقنوات الرقمية ستحميهم من الوقوع في قبضة فريق حماية الملكية الفكرية، والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: يعمل فريق «الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال» على رقابة السوق الإلكتروني وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات للحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة واستدامة الأعمال. وتنوعت البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: الحقائب، والعطور، والساعات، وأكسسوارات الهواتف، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات المقلدة.

وأشار بهزاد إلى أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي قامت بإغلاق تلك المواقع التي تروج للبضائع المقلدة، بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة وغيرهم من أصحاب العلامات التجارية. وفي حال اتضح لشعبة الرقابة الإلكترونية مواقع «محلات أو مستودعات» يتم فيها مزاولة النشاط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضبطها، كما ذكر بهزاد أنه تم غلق ما لا يقل عن 30 موقعاً إلكترونياً كذلك.

ودعا بهزاد جميع المستهلكين إلى عدم الانصياع لمغريات هذه القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلباً على حقوق التجار وكذلك على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن هذه الظواهر من خلال التواصل على الرقم 600545555، أو من خلال حساب مواقع التواصل الاجتماعي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «انستجرام وتويتر» @dubai_consumers.