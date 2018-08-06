مركز الخليج لدراسات الطيران ينظم دورات لأعضاء القوات الجوية السعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي استضافة «مركز الخليج لدراسات الطيران» لنخبة من أعضاء القوات الجوية الملكية السعودية، حيث تلقى المتدربون السعوديون سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في قطاع الطيران.

وقال سلطان المنصوري، مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران بالإنابة: «جاء انعقاد الدورة التدريبية لأعضاء القوات الجوية الملكية السعودية في مركز الخليج لدراسات الطيران باعتباره مركز التدريب الإقليمي للإيكاو في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز تعاوننا مع السعودية في قطاع الطيران».

ومن جانبه قال العميد أحمد الجهني، الملحق العسكري السعودي في الإمارات من القوات الجوية الملكية السعودية: «وفر المركز تدريباً مثمراً لأعضاء القوات الجوية الملكية السعودية ما عزز من مهاراتهم وخبراتهم ومعرفتهم بكل ما يخصّ قطاع الطيران».