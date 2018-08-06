«نخيل» تستثمر بإنشاء مراسٍ جديدة في نخلة جميرا لرفع عددها إلى 600

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

أعلنت شركة «نخيل العقارية» استثمار مبلغ 15 مليون درهم، لغرض زيادة سعة رسو القوارب واليخوت في جزيرة «نخلة جميرا»، حيث ستبني الشركة مرسيين جديدين في الجزيرة، ليرتفع بذلك عدد المراسي فيها إلى 600 مرسى.

وبحسب البيان الصحافي الذي أصدرته الشركة أمس، سيكون موقع أحد المرسيين على الطريق المؤدي إلى مجمع «أزور ريزيدنسز» للوحدات السكنية والمطاعم التابع للشركة والمطل على الواجهة المائية الشرقية لجزيرة «نخلة جميرا»، بينما سيكون موقع المرسى الثاني في «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة للمطاعم والترفيه من «نخيل مولز».

وأضافت الشركة في بيانها أنها عينت شركة «ماجيستيك مارين انجينيرنيغ» لبناء المرسيين الجديدين، كما عينت شركة «أبلايد تكنولوجي أند مانجمنت» كاستشاري. وأفادت «نخيل العقارية» أنه من المنتظر الانتهاء من بناء المرسيين الجديدين هذا العام، وأن طاقتهما الاستيعابية الإجمالية تبلغ 44 قارباً ويختاً بطول يصل إلى 30 متراً، وأضافت الشركة أن المرسيين الجديدين سيكملان المرسيين القائمين حالياً، والتابعين لها في مجمع «بالم فيوز إيست أند ويست»، والذي بلغ بالفعل طاقته الاستيعابية القصوى، وهي 556 مرسى.

وذكرت «نخيل العقارية» أنها تبني أيضاً ستة مراسٍ، بكلفة تبلغ 165 مليون درهم، في مشروعها الجديد المطل على البحر «جزر ديرة»، حيث ستستوعب 614 قارباً ويختاً بطول يصل إلى 60 متراً.