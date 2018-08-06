14.6 ملياراً حصيلة شراء 10969 مسكناً قيد الإنجاز في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

سجّل سوق الصفقات العقارية في دبي أداء مستقراً خلال الأشهر السبعة الماضية، وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء 10969 مسكناً قيد الإنجاز 14.6 مليار درهم.

وحافظت الشقق السكنية - طبقاً لرصد «البيان الاقتصادي» - على النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات إذ حصدت 12.8 مليار درهم خلال 7 أشهر قيمة 10184 شقة قيد الإنجاز، في حين بلغت حصة الفلل السكنية قيد الإنجاز من الإجمالي 1.772 مليار درهم قيمة 785 فيلا.

وبلغ متوسط عدد الوحدات السكنية المباعة 1567 شقة شهريا بمتوسط مبيعات بلغ ملياري درهم شهريا. وسجلت 4 مناطق في دبي مبيعات تجاوزت المليار درهم وجاءت مرسى دبي في مقدمة المناطق بتسجيل 1.4 مليار درهم لـ583 شقة قيد الإنجاز تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 1.3 مليار درهم لـ 1255 شقة ثم منطقة برج خليفة بـ1.2 مليار لـ367 شقة وأخيرا المركاض بمليار درهم لـ1338 شقة.