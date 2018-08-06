700 ألف نزيل هدف فنادق عجمان في 2019

المصدر: Ⅶعجمان - وام

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021، والتي تتضمن رفع عدد نزلاء الفنادق لنحو 700 ألف نزيل في العام المقبل و2.2 مليون ليلة للنزلاء بزيادة 64 % ورفع نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 80 % في عام 2021.

وأوضح المدير العام للدائرة صالح الجزيري، أن خطة الدائرة تتركز على تحديث آليات العمل وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص وتنشيط الحملات الترويجية التي تعتمد على توسيع عناصر الجذب السياحي والاستثماري، بما تمتلكه الإمارة من معالم سياحية متميّزة وبنية تحتية متطورة.

وأضاف أن الدائرة ستركز أيضاً على استعراض خطط الترويج للأنشطة السياحية والرياضية والترفيهية التي ستنظم في الإمارة على مدى العام. ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لفنادق عجمان وصلت نهاية مارس إلى 3666 غرفة في 38 منشأة فندقية بنمو 10% مقارنة مع مارس 2017، حيث وصل عدد الغرف إلى 3333 غرفة.