«الياه سات» تستكمل الاستحواذ على «الثريا» وتعيّن رئيساً تنفيذياً لها

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أتمّت «الياه للاتصالات الفضائية» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، أمس، عملية الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «الثريا» لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة. وتم تعيين علي الهاشمي رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة «الثريا للاتصالات»، في حين سيواصل الرئيس التنفيذي السابق أحمد الشامسي العمل في الشركة كمستشار أول للرئيس التنفيذي. وسيتولى الهاشمي مسؤوليات منصبه الجديد بالتوازي مع اضطلاعه بمهام مدير عام «الياه سات للخدمات الحكومية»، ذراع «الياه سات» المعنية بتلبية المتطلبات الحكومية والعسكرية.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: يتيح لنا الاستحواذ على «الثريا للاتصالات» فرصة مثلى للنمو وتنويع نطاق أعمالنا بما يدعم قدراتنا في تقديم خدمات الاتصالات الفضائية للعملاء من القطاعات الحكومية والتجارية. ومن خلال دمج قدرات الشركتين تحت قيادة علي الهاشمي، سنتمكن معاً من توفير منصة شاملة لخدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة بما يعزز قيمة الحلول التي نقدمها للعملاء. ونحن متحمسون جداً إزاء فكرة النمو معاً بما ينطوي عليه ذلك من فرصة فريدة لفهم آليات العمل المشترك، وتبادل الأفكار الجديدة، وخدمة عملائنا بشكل أفضل.

وعينت «الياه سات» كذلك ماركوس فيلاسا رئيساً تنفيذياً للشؤون التقنية في «الثريا» مع استمرار شغل المنصب ذاته في «الياه سات». ويمتلك فيلاسا خبرة واسعة تزيد على 35 عاماً في قطاع الاتصالات الفضائية اكتسبها من العمل لدى شركات «إمبراتيل» و«إس إي إس» و«إنمارسات» و«الياه سات»، ويحمل معه مهاراتٍ عالية من قطاع خدمات الاتصالات المتحركة. كما تم تعيين شوكت أحمد رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية في «الثريا للاتصالات» خلفاً لراشد بابا الذي كان يشغل هذا المنصب بالوكالة. ويحظى أحمد بخبرة طويلة تزيد على 22 عاماً في قطاع الاتصالات الفضائية اكتسبها من شغل مناصب قيادية رفيعة بمجال الشؤون التجارية لدى «الياه سات» و«الثريا» و«تيلسترا في كوم».

وستساهم صفقة الاستحواذ على «الثريا»، التي تعد أول مشغل لخدمات الاتصالات الفضائية بالإمارات في تعزيز مجموعة خدمات «الياه سات» المقدمة للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية، فضلاً عن توفير منصة قوية لاغتنام فرص النمو المتاحة في تطبيقات إنترنت الأشياء والاتصال بين الآلات (M2M). وبموجب الصفقة، سينضم القمران الصناعيان العائدان لشركة «الثريا»، واللذان يغطيان ما يزيد على 160 دولة، إلى الأقمار الصناعية التي تمتلكها وتشغلها «الياه سات» ليرتفع بذلك عدد الأقمار الصناعية التابعة للشركة إلى 5 أقمار. وستوفر «الياه سات» بذلك مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة بما في ذلك الاتصالات الصوتية ونقل البيانات للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية في كل من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا عبر النطاقات الترددية C ،Ka ،Ku، وL.