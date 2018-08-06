صناعة الترفيه..تكامل يزيد التشويق

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل-أبوظبي - رامي سميح-رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تحتل صناعة الترفيه والجذب السياحي مكانة متقدمة في دولة الإمارات مع افتتاح مجموعة من أضخم الوجهات الترفيهية ومدن الملاهي في المنطقة والعالم، حيث تسهم في رفد قطاع السياحة بالدولة بأعداد ضخمة من السياح التي تضعها في قائمة أبرز وجهات سياحة الترفيه عالمياً.

وقال مختصون وخبراء في قطاع السياحة في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، إن نجاح التجربة الإماراتية في تطوير القطاع السياحي يعتمد على التكامل بين مكونات منظومة السياحة من حيث البنية التحتية المتطورة والمرافق التي تلبي متطلبات الزوار الأجانب والتوجهات الرامية إلى الاستثمار في هذا القطاع بجرأة كبيرة.

وتؤكد عصر صناعة المجمعات والمدن الترفيهية في الدولة المكانة القوية للقطاع السياحي ودوره في تعزيز خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما تعكسه الاستثمارات الضخمة لبناء مدن ترفيهية عالمية تتنافس مع أشهر وجهات الترفيه في العالم، وذلك لتوسيع قاعدة الجذب السياحي وتنويع شرائح الزوار.

وبحسب المختصين، يحمل المستقبل بين طياته الكثير من الزخم والنمو للقطاع السياحي في الدولة، فالبنية التحتية لهذا القطاع تملك طاقات استيعابية لم تستغل بصورة كاملة حتى الآن، كما أن الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية، وبالأخص في القطاعات المرتبطة بالسياحة، كقطاع الطيران والنقل والثقافة والتراث ستفتح آفاقاً أوسع لاستقطاب مزيد من الزائرين في الأعوام المقبلة.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة «تيم ليجر»، المتخصصة في قطاع الاستشارات توقع أن تستحوذ الإمارات على 90% من حجم سوق السياحة الترفيهية في الشرق الأوسط بحلول عام 2020، مع افتتاح أكثر من 15 مشروعاً ترفيهياً تعزز من الجاذبية السياحية للدولة إقليمياً ودولياً.

دبي وجهات متعددة وأنشطة لا متناهية

تتبوّأ دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية، والتي تسهم ضمن عوامل الجذب السياحي الرئيسة للإمارة في دعم خططها لاستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020، مقارنة مع 15.8 مليون زائر في العام الماضي، بالإضافة إلى استقبال 25 مليون زائر خلال استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 الذي يمتد لمدة ستة أشهر.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن دبي تعتبر وجهة مفضلة للعائلات التي تجد مبتغاها من الترفيه تعكس ذلك الأعداد المتزايدة من زوّار دبي الذين جاؤوا بهدف الترفيه خلال العام الماضي الغالبية، ليشكّلوا ما نسبته 73,8% من إجمالي الزوّار، بزيادة قدرها 6,4% عن العام السابق.

دي إكس بي إنترتينمينتس

«دي إكس بي إنترتينمينتس» (دبي باركس آند ريزورتس سابقاً)، هي شركة متخصصة في قطاع التسلية والترفيه، ويتم تداولها في سوق دبي المالي، وتدير الشركة محفظة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه الرائدة عالمياً والمتخصصة في قطاع المنتزهات الترفيهية، مراكز الترفيه العائلية والتجزئة والضيافة.

تمتلك «دي إكس بي إنترتينمينتس» الوجهة الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» أكبر وجهة للمنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط، التي تضم خمسة منتزهات ترفيهية («سيكس فلاغز دبي» قيد الإنشاء والتطوير) وفندقين (فندق «ليغولاند» قيد الإنشاء والتطوير) ومنطقة للتجزئة والمطاعم، موزعة بشكل إجمالي على مساحة 30.6 مليون قدم مربعة، وتقدر التكلفة الإجمالية 13.2 مليار درهم، كما تدير ستة مراكز للترفيه العائلي في دبي وصالات دور السينما التي تمتلكها جميعاً «مراس» من خلال محفظتها المتنوعة التي تضم 16 وجهة ترفيهية.

القرية العالمية

من أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية في دبي، حيث تجمع معظم دول العالم في مكان واحد لستة أشهر، وتضم أجنحة وطنية يمثل كل جناح منها دولة من كل دول العالم، يتم من خلاله عرض عروض فنية من كل دولة إلى جانب عرض منتجات وصناعات تلك الدول، توجد بالمدينة منطقة ترفيهية متميزة هي الأكبر والأجمل، كما توجد بها العروض والمسيرات الكرنفالية.

آي إم جي

تعد آي إم جي أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، حيث تشغل مساحة 1,5 مليون قدم مربعة أو ما يعادل 28 ملعب كرة قدم، مما يضع دبي ضمن قائمة الوجهات الرائدة في الترفيه العائلي، يمكن الاستمتاع على مدار العام بجولات حماسية تبثّ الحياة في الشخصيات المفضلة لديك داخل خمس مناطق مميزة، على أمثال ذا أفنجرز وفتيات القوة.

سفاري دبي

تنتشر حديقة سفاري دبي على مساحة تقدر باثني عشر مليون قدم مربعة، وتعتبر الموطن الأكثر تنوّعاً للحيوانات في الإمارات، وأول حديقة حيوان في البلاد تقدم تدريباً في مجال رعاية الحيوانات. كما أنّها المكان الوحيد في الإمارات الذي يسمح لزوّاره بجولة على متن مركبات سفاري داخل منطقتي النمر وفرس النهر.

شاطئ لا مير

يعتبر «لا مير» أحدث مقصد شاطئي في دبي وإضافة راقية إلى الوجهات الشاطئية في المدينة، ومن أكثر الوجهات البحرية استقطاباً للعائلات، إذ يضمّ أربع مناطق مميّزة هي الشاطئ والمركز الترفيهي والجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية، على مساحة 14 قدماً مربعة وسط موقع استراتيجي بين «بيرل جميرا» و«جميرا باي»، لتضيف إلى المنطقة طابعاً جديداً.

عالم مدهش

عالم مدهش من أكبر وجهات الترفيه العائلي التي تنشط خلال أشهر الصيف، ويقع في المركز التجاري العالمي بدبي. تتولى تنظيم فعالياته مؤسسة دبي للمهرجانات، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ويضمّ عدداً كبيراً من المرافق الترفيهية والألعاب والمسابقات وورش العمل، وبالطبع «مدهش»، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال.

«عين دبي»

تشكل «عين دبي» أحدث المشاريع الترفيهية ومعلماً جديداً في دبي مع قرب اكتمالها لتكون أطول وأكبر عجلة ترفيهية في العالم ضمن مشروع «بلو واترز» المتعدد الاستخدامات، وستوفر إطلالات ساحرة على إمارة دبي ومعالمها الشهيرة، وتقدم للزوار مشاهد غير مسبوقة بنطاق 360 درجة. وستضفي تجربة ترفيهية مميزة للمقيمين والسائحين.

أبوظبي تعزز واجهتها الترفيهية بمشاريع عملاقة

تسير أبوظبي بخطى ثابتة نحو تعزيز واجهتها السياحية الترفيهية عبر مشاريع ضخمة ترسخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية مستدامة رائدة، في وقت تشهد فيه السياحة الترفيهية في العاصمة نمواً لافتاً وسط توقعات بزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بعد افتتاح عالم «وارنر براذرز» إلى جانب «كلايم» و«سي وورلد» الوجهات الترفيهية المقبلة في الإمارة.

وجهات

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تخطو بثبات نحو إضافة المزيد من الوجهات الترفيهية خلال السنوات المقبلة حيث من المتوقع البدء في نهاية العام الجاري بإنشاءات مشروع «سي وورلد أبوظبي» المدينة المتخصصة للحياة البحرية، والأول من نوعه في دولة الإمارات، وسيضمُّ أول مركز متخصص للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإرجاع الأحياء البحرية في دولة الإمارات؛ بالإضافة إلى مرافق وموارد عالمية المستوى لرعاية وحماية الحياة البحرية المحلية.

وأضاف المبارك إن العام المقبل سيشهد إضافة «كلايم» المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس أحد أكثر حلبات «الفورمولا 1» تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، وياس مارينا وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي والتي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، و«ياس لينكس أبوظبي» ملعب الجولف الحائز للمرتبة 46 عالمياً، وسبعة فنادق مميزة يتراوح تصنيفها من 3 إلى 5 نجوم.

بصمة

وأوضح أن احتضان جزيرة ياس لمدينة عالم «وارنر براذرز أبوظبي» يعد بمثابة بصمة جديدة في سجل إنجازات الإمارة الرامية إلى المضي قدماً في تعزيز قطاع السياحة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، متوقعاً أن تسهم المدينة، التي جرى افتتاحها قبل أيام، في زيادة عدد الزوار المستهدفين لجزيرة ياس.

وارنر براذرز

تُعد المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وتقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين 6 مناطق تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

عالم فيراري

افتتحت «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري في العالم، أبوابها في نوفمبر عام 2010. وتحتفي الحديقة بمعاني السرعة والإثارة التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المثيرة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة، وتضم أسرع مركبة أفعوانية في العالم «فورمولا روسّا»، ومركبتها الأفعوانية «طيران الأبطال».

ياس ووتر وورلد

تقع على مساحة 15 هكتاراً ضمن مجمع المرافق الترفيهية الذي تحتضنه جزيرة ياس، وهي أول حديقة ألعاب مائية عملاقة في الإمارات وتضم أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً لتكون من أروع الوجهات الترفيهية للعائلة بأكملها. يستطيع الزوار تجربة المتعة والمغامرات التي توفرها الألعاب والمرافق الترفيهية التي لم تشهدها أي حديقة ألعاب مائية من قبل.

كلايمب

يتضمن المشروع الترفيهي الجديد أعرض نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلّق داخلي في العالم، ومن المقرر أن يتم استكمال هذا المشروع عام 2019 لينضم إلى مجموعة الوجهات التي تحتضنها جزيرة ياس، وسيمنح «كلايمب» للزوار فرصة محاكاة تجربة القفز الحر في أعرض نفق هوائي في العالم، والذي يصل عرضه إلى 9.75 أمتار (32 قدماً).

سي وورلد

مشروع مدينة متخصصة للحياة البحرية «سي وورلد أبوظبي» الأول من نوعه في دولة الإمارات، في جزيرة ياس. وسيضمُّ الجيل الجديد من المدينة أول مركز متخصص للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإرجاع الأحياء البحرية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مرافق وموارد عالمية المستوى لرعاية وحماية الحياة البحرية المحلية.

ياس باي

واحد من أكثر الواجهات المائية حيوية وشهرة في المنطقة، حيث سيتم تصميمه ليكون محوراً رئيسياً للثقافة والترفيه، وسيشتمل على فندقين ورصيف بحري ترفيهي وميدان ياس أرينا المتعددة الأغراض بسعة 18 ألف شخص، وسيشمل أكثر من 50 مطعماً على طول الواجهة المائية و20 متجراً، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 14 ألف زائر يومياً .

رأس الخيمة مناطق سياحية متكاملة

تزهو إمارة رأس الخيمة بالعديد من عوامل الجذب السياحية المتكاملة الغنية بالمغامرات والرحلات المميزة في الهواء الطلق والأنشطة الترفيهية، التي تعد مثالية للمقيمين الراغبين باختبار التشويق والاستجمام، والاستمتاع بقضاء عطلات لا تنسى، وتتنوع المنتجات السياحية في الإمارة بين الطبيعة الجبلية والشاطئية التي تنافس مواقع الألعاب بالمراكز التجارية.

يمتلك جبل جيس القمة الأعلى في دولة الإمارات مزيجاً من الوجهات السياحية الترفيهية التي جعلت منه الوجهة الأولى لعشاق المغامرة والهدوء وحضور الحفلات والفعاليات الموسيقية خلال فصل الشتاء، وتوفر تلك المشاريع المشاهد الطبيعية على امتداد الطريق الجبلي الممتد لأكثر من 36 كيلومتراً على سلسلة جبال الحجر، ويضم الطريق الجبلي العديد من الاستراحات المضاءة بالطاقة الشمسية.

مغامرة جبل جيس فلايت

أطول مسار انزلاقي في العالم على قمة جبل جيس ضمن سلسلة جبال الحجر الساحرة، يوفر مشاهد لا يراها إلا من يخوض تلك التجربة خلال الطيران بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في ساعة فوق مساكن الأجداد القديمة أعلى القمة على طول المسار الانزلاقي الممتد بطول 2.83 كيلومتر، ويمنح المسار تجربة استثنائية غير مسبوقة مستمدة من سحر الطبيعة.

آيس لاند

ما إن تطأ أقدام العائلات وأطفالها حديقة آيس لاند المائية في رأس الخيمة، حتى يستقبلها طائر البطريق الذي يزين أركان الحديقة لينتهي معها الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وتتحول الأجواء إلى تجربة فريدة مليئة بالضحكات العالية عبر المنحدرات المائية الانزلاقية السريعة، حيث تشكل «قاعة البطريق» الخاصة بالألعاب المائية التفاعلية تحت رشاشات رذاذ الماء الباردة.

منصة المشاهدة

توفر المنصة على ارتفاع 1300 متر عن سطح البحر إطلالة خلابة للزائرين على سلسلة جبال الحجر التي تحتضن أشعة الشمس مع إضافة المنظار الذي يمنح المشاهد إطلالة بانورامية رائعة على الوديان والسهول الشاسعة وصولاً إلى مدينة دبي وعمان وامتداد الوجهة البحرية للخليج العربي، بالإضافة لركن المطاعم في الاستراحة المقابلة لمواقف المركبات الخاصة بالمنصة.