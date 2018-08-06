«دبي للسيليكون» تطبّق حلّ إدارة خدمات تقنية المعلومات من «فوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فوجيتسو» نجاحها في تنفيذ أحد حلولها لإدارة خدمات تقنية المعلومات للمؤسسات لصالح «سلطة واحة دبي للسيليكون»، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة. وسيمكّن الحل الجديد «سلطة واحة دبي للسيليكون» من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر السياسات والعمليات المؤتمتة.

وقال بدر بوهناد، نائب رئيس تنفيذي ـ الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر لدى «سلطة واحة دبي للسيليكون»: نشر حل «فوجيتسو» يمكننا من تبسيط عملية إدارة البيانات وتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية. كما أننا واثقون من قدرة هذا الحلّ على الارتقاء بمستوى التحكم والحوكمة، وتعزيز الكفاءة في خدمة شركائنا التجاريين.