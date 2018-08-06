680 مليون درهم تسهيلات تمويل لـ«العربي المتحد»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استكمل البنك العربي المتحد تسهيلات تمويل مشتركة مدتها عامان بقيمة 185 مليون دولار (679.87 مليون درهم) والتي تم توقيعها بتاريخ 30 يوليو 2018. وبدأ الاكتتاب على التسهيلات بمبلغ 150 مليون دولار بصفة أولية وبسبب تجاوز حد الاكتتاب أغلقت التسهيلات بمبلغ 185 مليون دولار.

وتشتمل تسهيلات التمويل والتي يمكن سدادها دفعة واحدة على تسهيلات تقليدية ومرابحة سلع (تورّق) والتي يقوم كل منها على هامش ربح نسبته 1.50% سنويا فوق سعر «ليبور» ويتوافر خيار التمديد لعام واحد لكل من نوعي التسهيلات في نهاية العام الثاني وذلك وفقا لتقدير كل بنك مقرض وسيتم استخدام عائدات تسهيلات التمويل لأغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل تسهيلات مشتركة أخرى قائمة.