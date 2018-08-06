دائنو «أبراج» يعينون «ألفاريز» الأميركية لاسترداد المستحقات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

عين مستثمرو ودائنو مجموعة «أبراج» شركة «ألفاريز أند مارشال هولدينغز» الأميركية مستشاراً للمساعدة في استرداد مستحقاتهم لدى المجموعة، وفقاً لما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة. وستمثل الشركة الأميركية دائني «أبراج» في المحادثات مع شركتي «ديلويت» و«برايس وتر هاووس كوبرز»، وهما المصفيان المؤقتان المعينان من جانب المحكمة لتصفية المجموعة، بشأن استرداد مبلغ يتجاوز نحو 99 مليون دولار، كانت قد اقترضته المجموعة منهم.

كما ستتولى شركة «ألفاريز أند مارشال هولدينغز» تمثيل المستثمرين أيضاً إذا اختيرت ضمن لجنة المصفين لتصفية «أبراج لإدارة الاستثمارات»، وهي وحدة إدارة الأصول في المجموعة. ولم يعلق مسؤولو «ألفاريز أند مارشال هولدينغز» على هذه الأنباء. وذكرت «بلومبيرغ» أن عدداً من كبار دائني «أبراج» قد ينضمون إلى لجنة المصفين، ومنهم شركة «غرانت ثورنتون إل إل بي»، كممثل عن حميد جعفر، والذي أقرض «أبراج» 300 مليون دولار؛ وأيضاً «بنك المشرق»، «بنك نور»، وشركة «العربية للطيران».