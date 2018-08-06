غرفة كندية تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الإمارات

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

ترسل غرفة التجارة في أونتاريو بكندا بالتعاون مع مجلس التجارة العالمي، بعثة تجارية إلى الإمارات لمدة خمسة أيام اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل.

وقال كيتيو موازنيا الرئيس التنفيذي للغرفة إنه من الضروري البحث عن فرص دولية للشركات المحلية في أونتاريو.

وأوضح أن الوفد سيضم ممثلين عن المؤسسات المهتمة بالخروج إلى الأسواق العالمية والساعية إلى فرص للتعاون الدولي تساعدها على النمو. وسيلتقي أعضاء البعثة التجارية عددا من المسؤولين في الإمارات ورجال الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة. وبلغت الواردات الإماراتية من كندا 352 مليون دولار كندي. وأكدت الغرفة أهمية الإمارات التي تقع في قلب الطرق التجارية بين الشرق والغرب وبين أوروبا وآسيا.

وتحتل الإمارات المركز العشرين بين وجهات التصدير الكندية.