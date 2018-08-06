أبوظبي تسجّل أعلى زيادة في إشغال الفنادق بالمنطقة خلال مايو

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

حققت أبوظبي أعلى زيادة في معدلات الإشغال في المنطقة خلال شهر مايو، مسجلة نمواً يقدر بـ8.9 نقاط مئوية، ليرتفع الإشغال من 67.7% في مايو 2017 إلى 76.6% في مايو 2018. في الوقت نفسه انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 11.8% متراجعاً من 101 دولار في مايو 2017 إلى 89 دولاراً في مايو 2018، وحافظت العاصمة على أداء إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة عند 68 دولاراً في العام الماضي.

وتوقع تقرير إرنست ويونغ حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مايو أن يتواصل الانخفاض في مؤشرات الأداء الرئيسية في سوق الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال موسم الصيف مع تراجع أعداد رحلات رجال الأعمال وإقامة الحد الأدنى من المؤتمرات والفعاليات خلال هذه الفترة.

وقال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: شهدت غالبية الفنادق العالمية من فئة الأربع والخمس نجوم في سوق الضيافة في الشرق الأوسط تراجعاً في معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في مايو 2018 مقارنة مع مايو 2017. وعلى مستوى مؤشرات الأداء، حافظت أبوظبي على أعلى معدل إشغال لشهر مايو بواقع 76.6%.

وسجلت جدة أعلى متوسط لسعر الغرفة بلغ 351 دولاراً لتسجل أيضاً أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة بواقع 259 دولاراً في مايو 2018.