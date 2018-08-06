تسليم أول منازل جزيرة قلب أوروبا بجزر العالم نهاية العام

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

من المقرر تسليم أول المنازل على جزيرة قلب أوروبا في جزر العالم بنهاية العام الجاري، وفق ما ذكرته مجموعة كلايندينست. وبدأت المجموعة تطوير المشروع عام 2014 بقيمة 1.5 مليار درهم، وتصل قيمته الحالية إلى 5 مليارات درهم.

وقال جوزيف كلايندينست رئيس المجموعة: إن المشروع سيكون جاهزاً بالكامل قبل معرض إكسبو 2020 دبي. وستضم جزر قلب أوروبا أول فندق بورتوفينو في جزيرة إيطاليا وسينتهي العمل به في ديسمبر العام الجاري.

وسيتم تسليم 10 شواطئ في جزيرة السويد و32 فيلا في جزيرة ألمانيا، وتم بيع نحو 90 % من الفيلات حتى الآن. وسيكون 131 مسكناً عائماً للعطلات في جزر سانت بطرسبرج وإيطاليا جاهزة للتسليم. وسيتم تسليم المنازل العائمة اعتباراً من نهاية العام الجاري بمعدل 5 شهرياً.