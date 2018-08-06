«إنفستكورب» يتخارج من كامل حصته في «جالف كرايو»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن إنفستكورب المتخصص في الاستثمارات البديلة، أمس، أن «صندوق الفرص الخليجية 1» التابع للبنك أكمل صفقة بيع حصته المتبقية البالغة 15.65% من أسهم شركة «جالف كرايو القابضة» لصالح مؤسسي الشركة ومساهميها الآخرين. وتأسست شركة «جالف كرايو» في العام 1953 في الكويت لتصنيع وتوزيع الغازات الصناعية وتوفير الخدمات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتقوم الشركة بتصنيع الغازات الصناعية والطبية والتخصصية التي يتم توريدها عن طريق خطوط الأنابيب، أو على شكل شُحنات كبيرة أو معبّأة في أسطوانات لمجموعة واسعة من العملاء من أجل استخدامها في صناعات وتطبيقات مختلفة.

وقال تريستان دي بويسون، الرئيس المشارك لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إنفستكورب: فخورون للغاية بأن عملنا عن كثب مع شركائنا من المالكين الآخرين لأسهم الشركة، وبالتحديد عائلة الهنيدي باعتبارها المؤسس ومالك حصة الأغلبية، حيث نجحنا معاً في تحقيق إنجازات ملحوظة وإضفاء طابع مؤسسي على الشركة ودعم خطة توسعها الإقليمي، سواء من خلال النمو الذاتي أو عبر إجراء سلسلة من الاستحواذات المكملة.

وقال عامر الهنيدي، رئيس مجلس لشركة «جالف كرايو»: قدم فريق عمل إنفستكورب مساهمات قيمة، وأظهر التزاماً كبيراً بدعم الشركة، مما ساعد على تسريع وتيرة نموها في المنطقة وخارجها، وتعزيز قدرات فريق إدارتها والارتقاء بمستوى معايير الحوكمة فيها. ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم والاستفادة من توسُّع حضورنا الجغرافي ومتانة قاعدة أصولنا لاقتناص الفرص الجديدة التي تنتظرنا. ويمثل بيع «جالف كرايو» ثالث صفقة تخارج ناجحة ينفذها «صندوق الفرص الخليجية 1» في منطقة الخليج بعد قيامه ببيع كل من شركة «ريدنغتون غلف» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك في العام 2012 وإدراج أسهم «لازوردي» في السوق المالية السعودية «تداول» في العام 2016.