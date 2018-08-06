35.8 مليون درهم صافي أرباح «ديبا» في النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت شركة «ديبا» نمواً في الإيرادات لتصل إلى 852.2 مليون درهم بزيادة قدرها 17.6 مليون درهم أو 2% عن النصف الأول من عام 2017، فيما بلغ صافي الربح 35.8 مليون درهم (النصف الأول من عام 2017: 113.3 مليون درهم).

وبلغ صافي النقد (المقيّد سابقاً) 140.8 مليون درهم في نهاية الفترة بعد توزيع أرباح بقيمة 79.3 مليون درهم. وبلغت قيمة الأعمال المتراكمة 1,890 مليون درهم، بزيادة قدرها 96 مليون درهم أو 5% عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2017.

شهد عام 2017 توزيع مجموعة ديبا لأول أرباح مؤقتة لها منذ عام 2010 بموجب سياسة توزيع الأرباح لديها والتي تنص على توزيع ما يتراوح بين 25% إلى 50% من الأرباح سنويًا. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح عادية مؤقتة بواقع 2.6 فلس إماراتي لكل سهم عادي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018 (النصف الأول من عام 2017: 2.5 فلس)، بزيادة قدرها 4%. وستُوزع الأرباح المؤقتة في 21 أكتوبر 2018، على أن يكون تاريخ القيد في السجل هو 7 أكتوبر 2018 ويتم تداول الأسهم بدون أرباح بدايةً من 4 أكتوبر 2018.

وقال هاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلت شركة ديبا أداءها المالي والتشغيلي القوي في النصف الأول من عام 2018. وأعلنت المجموعة فوزها بالعديد من المشاريع خلال الأشهر الأخيرة، مما يؤكد التقدم الذي تحرزه المجموعة في بناء سجل أعمالها المتراكمة. كما يمثل الفوز بتلك المشاريع، من عملاء سبق التعامل معهم، شهادة أخرى على سمعة وحدات الأعمال الرئيسية للمجموعة ومكانتها في السوق. وتواصل المجموعة التركيز على رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية وتشجيع الابتكار والانسجام بين وحدات الأعمال الرئيسية لها، إلى جانب الفوز بالمشاريع القادرة على تحقيق أرباح نقدية في الأسواق التي تعمل بها. وفي ظل هذه النتائج الإيجابية واستراتيجيتنا المعلنة القائمة على عشرة عوامل، فإننا نسير الآن في الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا بتعزيز القيمة المستدامة المحققة للمساهمين على المدى البعيد».

وبلغ صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة التشغيلية 32.4 مليون درهم (النصف الأول من 2017: تدفقات واردة بقيمة 115.5 مليون درهم). كانت التدفقات النقدية التشغيلية في النصف الأول من 2017 تأثرت إيجاباً باستعادة مبلغين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة. وأدت مواعيد دفع مستحقات المشاريع إلى زيادة أرصدة رأس المال العامل بقيمة 80.9 مليون درهم في النصف الأول من 2018.

تعيين

وواصلت مجموعة ديبا تحقيق تحسن في إدراج أسهمها في محاولة منها لتحسين السيولة النقدية للأسهم، بما في ذلك تعيين شركة شعاع كابيتال لتصبح المسؤولة عن توفير السيولة النقدية للمجموعة وإنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وتحويل عملة الإدراج من الدولار الأمريكي إلى الدرهم، لتصبح أول شركة متداولة بالعملة المحلية في بورصة ناسداك دبي. ويتواصل العمل على خطط تصفية الأصول غير الأساسية التي تم تحديدها خلال المراجعة الاستراتيجية الشاملة للمجموعة في 2017، مع إتمام تصفية بقيمة 7 ملايين درهم خلال النصف الأول من 2018.

وحدات الأعمال

تواصل وحدات الأعمال الرئيسية في مجموعة ديبا إحراز تقدم قوي في تنفيذ المشاريع، ولا سيما إكمال تجهيز الديكورات الداخلية لفندق هوليداي إن، في دبي فيستيفال سيتي، والعديد من متاجر التجزئة في توسعة منطقة الأزياء في دبي مول، بما في ذلك متجر "ديور" ومتجر "فالنتينو". ولا يزال سجل الأعمال المتراكمة للمجموعة قويًا ومتنوعًا، حيث تم الفوز بمشاريع كبرى في نطاق عريض من القطاعات في الأسواق العالمية التي تعمل بها مجموعة ديبا. وقد أعلنت شركة فيدر، وهي وحدة الأعمال الأوروبية الرئيسية للمجموعة، مؤخرًا عن فوزها بمشروعين لتجهيز يختين فاخرين. كما فازت شركة ديبا للديكور الداخلي مؤخرًا بحزمة من الأعمال في أحد مشاريع النقل في الرياض بقيمة 80 مليون درهم.