641 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 641 مليون درهم، حيث تم تسجيل 113 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 31 مليون درهم و104 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات 470 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 442 مليون درهم، و23 رهن فلل وشقق بقيمة 28 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 250 مليون درهم ورهن في منطقة الرفاعة بقيمة 93 مليوناً.