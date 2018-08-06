13 % ارتفاع الأرباح النصفية لـ«أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى141.6 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق والشركات التابعة لها أرباحاً قيمتها 141.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام مقارنة مع 125.7 مليوناً خلال النصف الأول من 2017، وذلك بارتفاع نسبته 13%. وبلغت الإيرادات المجمعة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018 نحو 605.75 ملايين درهم مقارنة بإيرادات مجمعة بلغت 641.20 مليون درهم للفترة المقابلة من العام 2017.

وارتفع صافي ربح قطاع الفنادق بنسبة 17% ليصل إلى 73 مليون درهم نتيجة تنفيذ استراتيجية تحسين التكاليف في جميع فنادق شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وانخفاض مصاريف الاستهلاك، فيما انخفض صافي ربح قطاع التجزئة بنسبة 326% خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما شهدت الشركة صافي انخفاض في قطاع النقل. وارتفعت حصة الأرباح من قسم التموين بنسبة 43% من 44 مليون درهم في عام 2017 إلى 63 مليون درهم في عام 2018. وبلغ الرصيد النقدي لدى البنوك في 30 يونيو 2018 مبلغ 973 مليون درهم بعد توزيع أرباح المساهمين البالغة 125 مليون درهم، وبلغت نسبة السيولة النقدية 2.18.