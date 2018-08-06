«أبوظبي الإسلامي» يموّل شراء فندق ترافيلودج في مطار هيثرو

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

انتهى مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة، المملوك بالكامل لمصرف أبوظبي الإسلامي بنجاح من ترتيب صفقة تمويل الاستحواذ على فندق ترافيلودج في مطار هيثرو في لندن لصالح أحد العملاء السعوديين. وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ على الفندق 40.3 مليون جنيه إسترليني (194.6 مليون درهم)، حيث قام مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير تمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني (125.7 مليون درهم).

ويتم تأجير الفندق لصالح شركة «فنادق ترافيلودج»، ثاني أكبر علامة تجارية في قطاع الفنادق والضيافة في المملكة المتحدة، بموجب عقد إيجار يمتد لـ 20 عاماً، وهو يُعد أحد أفضل أصولها أداءً كما يتمتع بمكانة تؤهله للاستفادة من قرار بناء مدرج جديد للطائرات في هيثرو. وتم إنشاء فندق ترافيلودج عام 2007، وهو مكوّن من 6 طوابق تضم إجمالي 297 غرفة فندقية.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «نلمس زيادة في الطلب من عملائنا في منطقة الشرق الأوسط، لاسيّما دول مجلس التعاون الخليجي، على العقارات التجارية في المملكة المتحدة. ويمتلك فريق عمل المصرف المملكة المتحدة الخبرات اللازمة التي تمكّنه من إنجاز الصفقات بسلاسة ونجاح كما يقدم حلولاً تمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأعلن المصرف في وقت سابق من العام اترتيب وهيكلة صفقتي تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبلغت قيمة الصفقة الأولى 118.3 مليون درهم لصالح أحد عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أبوظبي لتمويل استحواذه على مبنى لاتيرال هاوس التجاري بمدينة ليدز البريطانية، بينما بلغت قيمة الصفقة الثانية 159.4 مليون درهم للاستحواذ على مبنى «ذا هَبْ» بمجمع أزتيك ويست للأعمال في مدينة بريستول الإنجليزية، لصالح مستثمر خاص من السعودية.