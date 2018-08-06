«سقطرى كابيتال» تقود تحالفاً يستحوذ على «أكوا كولتور تونس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سقطرى كابيتال، وهي شركة استثمار خاصة مقرها دبي متخصصة في قطاعي الزراعة وتربية الأسماك، استكمال تحالف تقوده للاستحواذ على 100% من شركة أكوا كولتور تونس إحدى أقدم وأكبر الشركات المتخصصة في قطاع تربية الأسماك في شمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعد الاستحواذ على شركة إيه تي فرصة أخرى لسقطرى كابيتال للتأكيد على استراتيجية الاستثمار الخاصة بها التي ترتكز على قطاعي الزراعة وتربية الأسماك الواعدة للغاية، حيث تتسم بأعمال مستدامة على المدى الطويل مع سمات نمو قوية. وتؤسس سقطرى كابيتال محفظة من الاستثمارات، سواء في أفريقيا أم في جنوب شرق آسيا.

وقال ألبرت مومدجيان المؤسس والمدير التنفيذي لسقطرى كابيتال: لدينا خطط طموحة للغاية لأجل أكوا كولتور تونس. ونأمل أن نخدم السوق المحلي بشكل أفضل في قطاع زريعة الأسماك. ونسعى إلى استثمارات إضافية في قطاع الزراعة وتربية الأسماك الاستراتيجي. ويتعلق الأمر بالفاعلية وتوفير الغذاء للعدد المتنامي من السكان.

وقال كريم جرناوي المدير التنفيذي لشركة أكوا كولتور تونس: بدعم المستثمرين الجدد، تتمتع الشركة بالإمكانات التي تمكنها من أن تصير من أكبر شركات تربية الأسماك في حوض البحر المتوسط.