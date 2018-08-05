إطلاق عالمي لبرنامج «ماي إنفينيتي» من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تقود شركة «المسعود للسيارات» عملية إطلاق البرنامج الحصري «ماي إنفينيتي» «MyINFINITI» لخدمات السيارات، حيث تقدم فرصة لملاك سيارات «إنفينيتي» في أبوظبي، ليصبحوا أول العملاء على مستوى العالم الذين يُمكنهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الشاملة والمتكاملة لعلامة «إنفينيتي». ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الرئيسة للعلامة التجارية الرامية إلى توفير معايير موحدة لخدمات سيارات إنفينيتي في جميع أنحاء العالم، بهدف تسهيل وتعزيز تجربة العملاء والرفع من معدلات الرضا والراحة من خلال استخدام التقنيات الرقمية المُتطورة.

ويشتمل البرنامج على العديد من المميزات، من أبرزها «Service Pick-up Everywhere»، التي تتيح لملاك السيارات طلب خدمة الاستلام والتوصيل من خلال الإنترنت أو أي من مراكز الاتصال مقابل رسوم رمزية. كما يستطيع العملاء أيضاً تلقي معلومات مُحدثة خلال مراحل تقديم الخدمة عبر إشعارات الرسائل النصية القصيرة بدءاً من حجز الموعد، مروراً بتسجيل السيارة وإتمام الفحص الفني، وصولاً إلى النتيجة النهائية للخدمات.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: «تحرص «شركة المسعود للسيارات» دائماً على توفير تجربة معززة للعملاء تسعدهم وتفوق توقعاتهم وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز المعتمدة عالمياً، التي تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

ويأتي إطلاق برنامج «MyINFINITI» في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز خدماتنا المبتكرة من خلال تفعيل التقنيات والتكنولوجيا المتطورة، التي من شأنها حل مشكلات العملاء وتحسين تجربتهم إلى أقصى حدّ وتوفير كل سبل الراحة لهم والعمل على تحقيق رضاهم وإسعادهم. ولقد أسهمت التقنيات المُتطورة من تحويل توجه قطاع السيارات عموماً وسيارات «إنفينيتي» على وجه الخصوص، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات المستقبلية للسوق فيما يتعلق بالوظائف الرقمية.

وتماشياً مع هذا، فإننا نعمل حالياً على توسيع قدرات وإمكانات خدمات ما بعد البيع من خلال تطبيق البرنامج، بهدف إثراء تجارب العملاء الأوفياء وتوفير مجموعة متكاملة من وسائل الراحة التي تسهم في تعزيز أنماط الحياة الإيجابية للعملاء وتسهيل أمور حياتهم بشكل يسبق توقعاتهم».