«أدنوك»: الخدمة المتميزة بالمناطق الشمالية لاتزال مجانية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

أكدت «أدنوك للتوزيع» أن الخدمة المتميزة للتزود بالوقود في محطات المناطق الشمالية لا تزال مجانية لحين انتهاء الفترة التجريبية، موضحةً أن الخدمة ستطبق قريباً في المناطق الشمالية بعد الانتهاء من تجهيز جميع المحطات. وأضافت «أدنوك للتوزيع»، في إفادة لـ«البيان الاقتصادي» أنها تركز في الفترة القادمة على تعزيز نموذج أعمالها ليصبح أكثر ذكاءً وحرصاً على إثراء تجربة العملاء، مشيرة إلى أن البداية كانت مع توفير خيارات جديدة أكثر راحة للعملاء وبتقديم منتجات وخدمات أكثر جودة مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.