«طيران الإمارات» توفر لعملائها انتقالاً مجانياً بين مدن إيطاليا بالقطار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» وشركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية «ترينيتاليا» عن إبرام اتفاقية مشاركة في الرموز تتيح لركاب «طيران الإمارات» من مختلف أنحاء العالم، اكتشاف مزيد من الوجهات في إيطاليا بسهولة.

ويمكن للعملاء الآن السفر بتذكرة واحدة مع «طيران الإمارات» ومتابعة رحلاتهم إلى العديد من المدن والبلدات الإيطالية باستخدام قطارات حديثة وسريعة ومريحة تنطلق من محطات الناقلة الأربع في إيطاليا، وهي العاصمة روما وفينيسيا وبولونيا وميلانو.

آفاق

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «تفتح اتفاقية المشاركة في الرمز مع ترينيتاليا آفاقاً جديدة أمام عملائنا، وتعزز خدماتنا الحالية إلى روما وفينيسيا وبولونيا وميلانو. ومع القطارات السريعة، فقد أصبح السفر عبر دبي من سيدني في أستراليا إلى مدينة بودوفا في إيطاليا، أو من الشرق الأقصى إلى بلدة فوغيا الإيطالية، أسهل وأسرع من أي وقت مضى».

وأضاف فراخ: «تنقل طيران الإمارات سنوياً 1.6 مليون راكب من وإلى إيطاليا، وسوف نربط من خلال اتفاقيتنا مع شركة السكة الحديد الوطنية الإيطالية مختلف مناطق إيطاليا مع شبكة محطاتنا العالمية، ونسهل حركة السفر في الاتجاهين، كما نسهم في تعزيز حركة السياحة إلى إيطاليا».

تكامل

من جانبه، أكّد جيانبيرو ستريسيليو، المدير في «ترينيتاليا»، أهمية اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة على طريق التكامل الفعّال والمريح بين الطائرة والقطار. وقال: «اعتباراً من اليوم، سيكون في مقدور عملائنا شراء تذكرة واحدة لرحلتهم على متن القطار والطائرة، والمغادرة أو الوصول إلى 27 محطة قطار بسهولة ويسر، والاستمتاع بأفضل الخدمات والتسهيلات المقدمة من ترينيتاليا وطيران الإمارات».

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم الكاملة بموجب اتفاقية الرمز المشترك لكامل مسار الرحلات إلى الوجهات الإيطالية الـ27 من خلال الموقع الشبكي لطيران الإمارات، والاستفادة من سهولة حمل تذكرة واحدة، ومواصلة سفرهم من المطارات في المدن الإيطالية الأربع إلى العديد من محطات القطار داخل المدن وخارجها، مثل بريسكيا، وبرينديزي، وكاسيرتا، وفوغيا، وساليرنو، وغيرها. وسوف يتم الحجز لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تلقائياً في الدرجة الأولى على قطارات ترينيتاليا السريعة.

بطاقة

ويستقل عملاء «طيران الإمارات» قطارات ترينيتاليا مباشرة من دون الاستبدال ببطاقة صعود الطائرة تذكرة قطار منفصلة. وسوف يحدد لهم على إيصال التذكرة الإلكترونية رقم مقعد، معادل لدرجة سفرهم على الطائرة. وتنقسم قمرات قطارات ترينيتاليا إلى أربع فئات: إكزيكيوتيف، وبيزنس، وبريميوم، وستاندرد. وتسري أوزان وأحجام الأمتعة المسموحة على رحلات «طيران الإمارات» أيضاً على رحلات القطارات. وينبغي على العملاء تسلم أمتعتهم من حزام الحقائب في المطار ونقلها إلى محطة القطارات.

وواصلت طيران الإمارات على مدى السنوات الـ25 الماضية تعزيز عملياتها في إيطاليا، وأصبحت الناقلة مسهماً مهماً في حركتي التجارة والسياحة في تلك الدولة، حيث تشغل الآن ثماني رحلات يومياً إلى أربع مدن إيطالية هي روما وبولونيا وفينيسيا وميلانو. وترعى طيران الإمارات منذ العام 2010 فريق «إيه سي ميلان» لكرة القدم، كما ترعى أيضاً بطولة BNL الإيطالية الدولية للتنس.