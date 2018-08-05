بزنس انسايدر: «مطار دبي».. عالم من الترفيه والمغامرات

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

قال موقع «بزنس انسايدر»: إن مطار دبي الدولي يعتبر واحداً من أكبر مطارات العالم، حيث تصل مساحة مبنى الركاب 3 نحو 18 مليون قدم مربعة، حيث تم تصنيفه كأكبر مبنى في العالم عندما تم الانتهاء من تشييده عام 2008.

وأضاف أن بإمكان المسافرين عبر المطار الاستمتاع بالخدمات التي توفرها مرافقه المتنوعة كمراكز التسوق والمطاعم والمنتجعات الصحية وكبسولات النوم بالإضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال التي تحتوي على ألعاب تفاعلية وترفيهية ومناطق للتسلق.

وأوضح الموقع أنه يمكن للمسافرين أن يفعلوا أكثر من مجرد انتظار طائرتهم في المطارات، حيث يمكنهم مشاهدة أفلام أي ماكس، واستكشاف الغابات والتأمل في أحواض السمك وحتى الاسترخاء في المسبح.

وأضاف «بزنس انسايدر» أن السفر الجوي الدولي عادة ما يكون مشوباً بالتوتر. فنحن نركض لاهثين لمجرد الوصول إلى المطار. ثم نقف في طوابير طويلة للانتهاء من إجراءات الأمن، وجوازات السفر. إلا أن هناك بعض المطارات التي قد لا يرغب المرء في مغادرتها، حيث تم تشييدها بصورة تثير إعجاب المسافرين وليس فقط لنقلهم حول العالم. لقد تم تشييدها بتكلفة باهظة تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات للارتقاء بتجربة السفر والهام المسافرين العالميين على نطاق واسع لما تستطيع البلدان المضيفة تحقيقه.