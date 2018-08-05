«جمارك دبي» تحصد 88 جائزة عالمية للابتكار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

توجت «جمارك دبي» إنجازاتها في مجال التميز وتطوير الأفكار الجديدة بالحصول على 11 جائزة دولية للإبداع والابتكار خلال النصف الأول 2018 تشمل 8 جوائز من الأفكار الأميركية، إضافة إلى 3 جوائز حصلت عليها الدائرة من كل من الأفكار الألمانية والأفكار البريطانية والمعهد العالمي للابتكار (GII)، ليصل رصيد جوائز الابتكار التي حصدتها جمارك دبي خلال السنوات الأخيرة إلى 88 جائزة تتوزع إلى 64 جائزة دولية و24 جائزة محلية محققة زيادة في العدد الكلي لجوائز الابتكار بنسبة 90% خلال هذه السنوات.

مؤتمرات

ودعمت «جمارك دبي» سمعتها المؤسسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال الابتكار من خلال قيام الدائرة برعاية العديد من المؤتمرات والجوائز والملتقيات والقمم المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي وآخرها الرعاية الحصرية لجوائز الأفكار العالمية الكبرى في مؤتمر وجائزة الأفكار العربية، حيث كرّمت مجموعة دبي للجودة ومجموعة الأفكار العربية التابعة لها دائرة جمارك دبي كراعٍ رسمي للمؤتمر ولمسابقة الأفكار العربية الدولية 2018 في دورتها الثالثة عشرة وكذلك الراعي الحصري لجوائز الأفكار العالمية الكبرى في دورتها الثانية والمقدمة من منظمة الأفكار العالمية للمرة الأولى في الإمارات.

وكانت جمارك دبي قد فازت في 2017 بالدورة الأولى لجائزة الأفكار العالمية الكبرى في مؤتمر وجائزة الأفكار الألمانية الذي نظم في مدينة فرانكفورت الألمانية بشهر مارس من العام الماضي، عن ابتكار روبوت موظفة التفتيش الاندرويد التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

تميز المشاريع

وقال حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في جمارك دبي: «يظهر فوز جمارك دبي بـ11 جائزة للابتكار في النصف الأول مدى تميز المشاريع المقدمة من الدائرة وقدرتها على المنافسة العالمية على هذه الجوائز، ما يعكس مدى الدعم الذي نتلقاه في المؤسسات والدوائر الحكومية من القيادة لتشجيع الموظفين على الإبداع».