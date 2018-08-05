«دبي للعقارات» تعيّن «آرت مارين» لإدارة مرسى قرية الثقافة

المصدر: دبي - البيان

عيّنت «دبي للعقارات»، شركة «آرت مارين»، أكبر شركة بحرية ترفيهية رائدة وأشهرها في المنطقة، كمشغل حصري لمرسى «قرية الثقافة» على خور دبي، والذي يضم 60 رصيفاً، بموقعه المتميز بين جسر القرهود ومعبر الخليج التجاري، والمجهز لاستقبال مراكب يصل طولها إلى 50 متراً، كما يضم أرصفة أكبر مخصصة لليخوت التجارية.

تنص الاتفاقية الجديدة مع «آرت مارين»، الشريك البحري لدبي للعقارات، على قيام الشركة بإدارة منشآت المرسى بشكل كامل، ويشمل ذلك المياه والرصيف، فضلاً عن المرافق والخدمات المكملة، مثل موقف السيارات الخاص، والتنقل بسيارات النادي للأعضاء، والمساعدة الكاملة. وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي للمبيعات وعمليات المبيعات في دبي للعقارات: «تسعى دبي للعقارات إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة للمستقبل، وتعزيز تحولها إلى مركز رئيسي للسياحة البحرية، وتماشياً مع هذه الأولوية، نفخر بتوسعة محفظة مشروعاتنا البحرية مع إطلاق عملياتنا في مرسى قرية الثقافة، بالإضافة إلى مراسي مارينا، أول رصيف يعمل بكامل طاقته في قناة دبي المائية».

وعبّر برونو ماير، المدير التنفيذي للعمليات في «آرت مارين» عن سعادته للشراكة مع دبي للعقارات في إدارة مرسى قرية الثقافة، وقال: «يتيح لنا هذا المشروع الاستفادة من منهجنا الاستراتيجي في الأعمال، وخبرتنا الكبيرة في خدمة العملاء، والسياحة البحرية واليخوت، مع مواصلتنا العمل في الوقت نفسه على إنشاء واحدة من أرقى وجهات اليخوت وأبرزها في المنطقة».

ومنذ بدء تشغيله في 2017، يوفر المرسى سهولة في الإبحار باختلاف حالات المد والجزر، حيث يتيح لأصحاب القوارب واليخوت الاختيار بين القيام برحلة ممتعة في خور دبي، أو دخول منطقة الخليج التجاري عبر قناة دبي المائية، كما يوفر لهم المرسى وصولاً سهلاً إلى فندق «بالازو فيرساتشي دبي» الفخم.

وتعدّ قرية الثقافة من مشاريع «دبي للعقارات» متعددة الاستخدامات الواقعة على طول ساحل خور دبي، وتحيط بها بيئة طبيعية خضراء هادئة، لتقدم تجربة حياة ثرية في موقع مرموق على الواجهة المائية، مع اثنين من التجمعات السكنية المرموقة في «دبي وارف» و«منازل الخور»، والتي تمنح المقيمين والزائرين فرصة للابتعاد عن صخب الحياة العصرية وضجيجها.