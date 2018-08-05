تسارع وتيرة الأعمال في «أيكون سيتي»

المصدر: Ⅶدبي- مشرق علي حيدر

تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة في مشروع «أيكون سيتي»، حيث تم استكمال أعمال الإعداد والتحضير لبدء تشييد أحد الأبراج، لتجعل من تعيين شريك بناء جديد حلقة ثانية بعد إبرام عقد البناء الذي منحته داماك مؤخراً إلى «الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية» في فبراير تبلغ قيمته نحو 600 مليون درهم لتشييد بناء أحد الأبراج في المشروع.

وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية 7.4 مليارات درهم، ويستكمل بحلول عام 2021، ويتكون من 6 أبراج منها برجان فائقا الفخامة يرتفع كل منهما نحو 30 طابقاً، يضمان مصعداً خاصاً للسيارات.

ويأتي مشروع البرج كونه جزءاً مهماً من مجمع أيكون سيتي الضخم الذي يتم بناؤه على مساحة تصل لنحو 372000 متر مربع على الجانبين الشرقي والغربي لطريق الشيخ زايد في تقاطع صفا بارك بالقرب من قناة دبي المائية. وسوف يضم المجمع العديد من المرافق الترفيهية الفاخرة ومن ضمنها مطاعم عالمية عدة وحمامات سباحة وناد صحي.

ويعد «أيكون سيتي» واحداً من أبرز المشاريع العقارية والطموحة في دبي؛ حيث يرتكز على مفهوم يتمثّل ببناء مدينة بأكملها متكاملة وتشتمل الخطة التطويريّة للمشروع على مجموعة واسعة من الوحدات السكنيّة والشقق الفندقية وفندق ومساحات مكتبية. ويوفر المشروع إطلالات على قناة دبي المائية؛ كما يحتضن ضمنه مشروع «أيكون بلازا»، وهو مركز ترفيه يضم برك سباحة ومنتجع سبا ونادياً شاطئياً ومقاهي ومطاعم.