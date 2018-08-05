15.520 شكوى تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة 15 ألف و520 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت. وجرى إغلاق 96.53% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 96.57% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 7239 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 8281 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 14 ألفاً و985 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 6988 شكوى منها، مقابل نحو 7997 شكوى لــ«دو»

رضا

وبحسب البيانات، فإن 57.94% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 20.39% عن عدم رضاهم، بينما كان 21.67% منهم حيادياً، بينما أكد 61.72% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 17.93% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 20.35% منهم حيادية.

وأوضحت البيانات أنه تم حل 1.91% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 1.88% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على 5 أيام عمل.

مقارنة

وفي يوليو الماضي، بلغت شكاوى المشتركين نحو 2347 شكوى، منها 1050 شكوى من مشتركين بخصوص خدمات اتصالات، و1324 شكوى بشأن خدمات، «دو»، وتم إغلاق 85.6% من الشكاوى المقدمة ضد اتصالات بعد حلها، بينما أغلقت 87.22% من الشكاوى ضد «دو».، وبلغ رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» 56.86%، وعدم الرضا 14.86%، بينما بلغت نسبة الحياد 28.29%، في حين بلغت نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها «دو» 57.48%، ونسبة عدم الرضا 17.22%، كما بلغت نسبة الحياد 25.3%.

حقوق

من جهة أخرى، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، حق المستهلكين الحصول على المعالجة الفعالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار.

وأفادت الهيئة، أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار. مشددة على حق المستهلكين في عدم تلقي رسائل الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها (الرسائل المزعجة)، والحق في الحصول على تثقيف بالخدمات المعروضة من قبل مزودي الخدمات (الحق في تعليم المستهلك).

220

بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات عن العام الماضي 220 ألفاً و71 شكوى موزعة بواقع 12 ألفاً و391 شكوى من عملاء «اتصالات» و9 آلاف و680 شكوى من عملاء «دو».