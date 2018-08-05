الإمارات ضمن أفضل 5 وجهات سياحية بحرية

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

اختارت «يوآب صن» الإمارات من بين أفضل 5 وجهات سياحة بحرية في العالم.

وقالت الصحيفة الأميركية: إن سفن الرحلات تعتبر خياراً شائعاً للغاية بالنسبة إلى المصطافين في أنحاء العالم، حيث يتوقع أن يستمتع 28 مليون شخص حول العالم برحلات بحرية هذا العام، وهي زيادة بنسبة 25 % على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقالت الصحيفة إن ضيوف الإمارات الزائرين سيستكشفون العديد من عوامل الجذب الطبيعية، إلى جانب أخرى صنعها الإنسان التي تميّز الإمارات بما في ذلك بحارها الفيروزية ورمال صحرائها الدافئة وقصورها الفخمة، ومبانيها الشاهقة.

ويمكن للزوار استكشاف التقاليد والأساطير المحلية في دبي وأبوظبي وخورفكان والاستمتاع بمعالم الجذب السياحي، مثل جزيرة صير بني ياس وعالم فراري.

ومن جهة أخرى حلّت دبي في المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة أكثر 10 وجهات مفضلة للزيارة في 2017 نشرها موقع «جلوبال داتا»، وكانت المدينة الوحيدة من الشرق الأوسط ضمن القائمة.