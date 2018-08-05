«الاقتصاد» تتصدى للسلع المُقلدة على مواقع التواصل

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

أكّد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الإدارة تلقت العديد من الشكاوى منذ مطلع العام الجاري، تختص بالغش وتقليد البضائع على الإنترنت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، جري تحويلها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للتعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأضاف النعيمي لــ«البيان الاقتصادي» أن حماية المستهلك تتواصل مع هيئة تنظم الاتصالات لإغلاق حسابات تلك المواقع أو إصدار لائحة بضرورة الترخيص لهذه المواقع في الدولة بهدف توفير بيئة استهلاكية آمنة للتسوق الإلكتروني للمستهلكين، إضافة إلى حملات توعية للمستهلكين حول كيفية التعامل مع التسوق عبر مواقع التواصل.

وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، لمواجهة أي سلع مقلدة أو مغشوشة في الأسواق، قائلاً «لدينا مركز اتصال حقوق المستهلك على الرقم المجاني 600522225 يعمل يومياً من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً من السبت إلى الخميس ».

وأشار إلى أن قضية السلع المقلدة والمغشوشة تشكل إحدى الظواهر والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم وتزداد صعوبة العامل معها نتيجة استمرار تطور تقنيات التقليد والغش مبيناً أن التجارة الإلكترونية تسهم في تصاعد هذه الظاهرة.