«أراضي دبي» تعزز العلاقات بين الإمارات والصين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تلعب دائرة الأراضي والأملاك في دبي دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين الإمارات والصين طوال العقود الماضية، من خلال العمل مع شركائها على زيادة استقطاب المستثمرين الصينيين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لهم في دبي والإمارات.

وأكّدت ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الدور الذي تقوم به الدائرة لدعم العلاقات الإماراتية الصينية، وقالت إننا ندرك أهمية الصين بوصفها شريكاً تجارياً واستراتيجياً للإمارات، وسنكون مؤازرين لتوجهات الحكومة وسياستها الرامية إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين، من خلال فتح الآفاق الاستثمارية في دبي أمام الشركات والأفراد الصينيين، ممن يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الوافرة التي توفرها الإمارات لهم.

ومن أحدث المبادرات التي دعمتها أراضي دبي مشاركتها الناجحة في معرض العقارات الفاخرة الذي أقيم مؤخراً في بكين، وخلال هذا الحدث حرصت الدائرة على تنظيم العديد من الاجتماعات مع كبار المستثمرين من الشركات والأفراد.

وركزت الدائرة اهتمامها على الشركات العاملة في قطاعات العقارات والضيافة والفندقة، حيث اجتمعت مع مسؤولين يمثلون «سنشري 21 الصين»، فضلاً عن اجتماعات أخرى مع شركات استثمارية، بما في ذلك المراكز التجارية والجامعة السياحية، وشركات ومصانع تعمل في مجال الأثاث.

وفي اليوم الأول من المعرض، حضر وفد الدائرة افتتاح المعرض، وقام الوفد المشارك بجولة في المعرض والمنصات المشاركة، إضافة إلى زيارة منصات المطورين المشاركين من إمارة دبي، كما عقد اجتماعاً مع مكتب غرفة دبي في الصين، وحضور تجمع المستثمرين والمشاركين. واعترافاً بالدور الكبير لسفارة الإمارات في بكين، قامت الدائرة بتكريم الدكتور علي الظاهري، سفير الإمارات في الصين.