«جمارك رأس الخيمة» تعتزم إطلاق 23 خدمة إلكترونية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة جمارك رأس الخيمة عن عزمها إطلاق 23 خدمة إلكترونية جديدة ضمن المبادرات التي تسعى الدائرة إلى تنفيذها، وتشمل إطلاق 8 خدمات إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لحكومة رأس الخيمة الإلكترونية خلال شهر أغسطس الجاري، ويعقبها إطلاق 15 خدمة أخرى ضمن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع، وتوسعة نطاق ربط نظام التخليص الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين ليشمل الشرطة ووزارة الصحة، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام الدائرة، أن «جمارك رأس الخيمة» بصدد الانتهاء خلال الربع الأخير من العام الجاري من تركيب وتشغيل جهاز جديد لفحص الحاويات من نوع «نيوكتك» في ميناء صقر، وهو جهاز متطور من شأنه أن يُسرع في عملية فحص الحاويات بهدف تقليل الوقت ورفع معدلات إنجاز عمليات تصدير واستيراد البضائع من وإلى الإمارة.

تسهيلات

وأشار خلال ورشة العمل المشتركة بالتعاون مع شركة موانئ هاتشيسون رأس الخيمة بحضور مديرها العام أنسن كوم وعدد من مديري الإدارات في جمارك رأس الخيمة والمتعاملين لدى الجهتين، إلى أن تنظيم الدائرة لمثل هذه اللقاءات يأتي للتعريف بأدوارها وأهدافها ورسالتها والخدمات المستجدة التي تقدمها لعملائها إضافة إلى التسهيلات المقدمة لهم والتي من شأنها أن تسرع من وتيرة إنجاز المعاملات والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: استعرضت الورشة أهم العمليات الجمركية التي تمس متعامليها في الإمارة والإجراءات الجمركية الواجب اتباعها من قبل العملاء لتخليص معاملاتهم الجمركية فضلاً عن استعراض الإجراء الجديد المستحدث بخصوص الإعفاء من دفع تأمين الضريبة الجمركية على البضائع المنقولة بين ميناء صقر والمناطق الحرة برأس الخيمة.

مراكز

وذكر أنه تم خلال الورشة التعريف بمراكز سعادة المتعاملين التي استحدثتها الدائرة مؤخراً في عدد من مراكزها الجمركية التي من شأنها تقديم مستوى عالٍ من الرفاهية أثناء خدمة العملاء وصولاً إلى اختصار أوقاتهم وتسهيل إنهاء معاملاتهم الجمركية، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات المتعاملين والاستفسارات المقدمة من قبلهم، التي تسهم في تلافي عرقلة إنجاز المعاملات.