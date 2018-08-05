وحدة أعمال تتبع «اتصالات» تحصل على الاعتماد الأمني الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وحدة «ابتكار لنظم البطاقات»، وهي وحدة أعمال تابعة لمجموعة «اتصالات»، عن حصول مركز الإنتاج المتقدم التابع لها في إمارة عجمان على شهادة نظام الاعتماد الأمني Security Accreditation Scheme (SAS) الصادرة من «الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة» (GSM Association)، لتكون بذلك ضمن 30 شركة حول العالم حصلت على هذه الشهادة.

ويُعد هذا الاعتماد الأمني أحد أكثر معايير حماية البيانات والأمان تطوراً في مجال البطاقات الذكية على مستوى العالم، الأمر الذي يعد بمثابة تأكيد على ريادة مركز «ابتكار» في منطقة الشرق الأوسط في هذه الصناعة، علاوةً على كفاءة عمل المركز والمنتجات التي قدمها ذات الجودة العالية.

كما تؤكد هذه الشهادة أيضاً الدرجة المتقدمة لعمليات إنتاج الشرائح الذكية المطابقة للمعايير الدولية، والتي حظيت بها مرافق الإنتاج بوحدة «ابتكار».

وصرّح راشد النقبي، المدير العام لـ «ابتكار» قائلاً: «تتمثل أهمية إعلاننا اليوم في كونه تأكيداً على استمرارنا في الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال التأمين وحماية بيانات البطاقات الذكية، كما يُشير حصولنا على مثل هذا التصنيف الرفيع من أحد رواد الصناعة في العالم على مدى التزامنا بتقديم أعلى مستويات سلامة البيانات وحمياتها لكافة عملائنا».

وأضاف: «إن هذه الشهادة العالمية تمنح المشغلين والمستهلكين الثقة الكاملة في مرافق ابتكار التي تتبع الإجراءات الأمنية الأكثر تطوراً لحماية البطاقات والمعلومات، فضلاً عن قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من شرائح الهاتف (SIM card) عالية الجودة مع اتباع أقصى المعايير الأمنية».