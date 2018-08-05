بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وماليزيا

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

بحث محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، مع عمر محمد صالح القنصل التجاري لدى المركز التجاري الماليزي التابع للقنصلية العامة الماليزية لدى الدولة، سبل وآليات تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ومملكة ماليزيا. واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة الشارقة أخيراً، على تعزيز الجهود المشتركة على صعيد الترويج التجاري لمجالات التعاون والاستثمار المتاحة في كلا البلدين وتشجيع رجال الأعمال في كل من الشارقة وماليزيا على بناء علاقات شراكة بنّاءة ومثمرة وبعيدة المدى.

وحضر الاجتماع سواردي عبد شكور نائب القنصل التجاري الماليزي، وفاطمة المقرب رئيس قسم التعاون الدولي في غرفة الشارقة، وهبة محمد المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة في الغرفة.

شراكة

وأكد محمد أمين حرص الغرفة على تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الشارقة وماليزيا في إطار علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا، وفي ضوء حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ الشراكة وتعميقها ودفعها نحو آفاق أكثر نمواً وازدهاراً لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، معرباً عن ترحيب الغرفة بالاستثمارات الماليزية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتبادل الخبرات وتأسيس المشاريع المشتركة.

واستعرض أمين أمام القنصل التجاري الماليزي فرص ومزايا الاستثمار في الشارقة التي تجعل من الإمارة مركزاً اقتصادياً إقليمياً حيوياً وبيئة تنافسية جاذبة على صعيد الدولة والمنطقة سواء لتأسيس وممارسة الأعمال أو اتخاذها نقطة انطلاق للتوسع في الأسواق الخليجية ومختلف أسواق الشرق الأوسط. كما قدّم أمين لمحة عامة عن أبرز الفعاليات والمعارض التجارية والمتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة على مدار العام والتي تستقطب أبرز وأهم الشركات والعلامات التجارية المحلية والدولية والعالمية.