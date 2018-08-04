عروض مغرية في فنادق ومراكز تسوق أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أطلقت الفنادق في إمارة أبوظبي مجموعة كبيرة من الخصومات على أسعار الغرف، وعروضاً على المطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى خلال موسم الصيف الحالي في إطار المنافسة للظفر بأكبر شريحة من النزلاء، في وقت تشهد فيه العاصمة رواجاً سياحياً بالتزامن مع انطلاق موسم «صيف أبوظبي».

وتؤكد دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي أن موسم صيف أبوظبي يوفر خصومات خاصة على أسعار حجوزات 51 فندقاً تتراوح بين 15 إلى 50% إلى جانب 19 عرضاً في مرافق الأطعمة والمشروبات و4 عروض لتخييم الأطفال و10 عروض على خدمات السبا، و34 عرضاً على الغرف الفندقية، إضافة إلى 67 عرضاً استثنائياً ترويجياً. وامتدت الحسومات والتخفيضات أيضاً إلى مراكز التسوق والمولات.

وقال خبراء في القطاع السياحي، إن العاصمة تشهد حالة من الرواج السياحي خلال فترة الصيف، خصوصاً في ظل تنوع الوجهات السياحية إلى جانب توالي افتتاح مناطق ترفيهية مغلقة كان آخرها عالم «وارنر برازر»، إضافة إلى «عالم فيراري»، و«ياس واتر وارلد».

وذكروا أن الفنادق ركزت في عروضها على خفض أسعار الغرف بنسب تتراوح بين 25 إلى 40% وإضافة خدمات مجانية إلى جانب تخفيضات تصل إلى 30% على المطاعم.

شانغريلا

أعلن فندق شانغريلا، قرية البري أبوظبي، عن عروض وباقات موسم الصيف للعائلات ورجال الأعمال والأفراد، حيث يقدم باقة خاصة في جناح للإقامة العائلية، لعائلة مكونة من شخصين بالغين، وحتى ثلاثة أطفال دون سن 18 عاماً، إذ تتيح الباقة متعة الحصول على غرفة إضافية مجاناً وبوفيه إفطار يومي لجميع أفراد الأسرة مع خصم 25% على جلسات السبا العلاجية.

ولمحبي الإقامة في محيط فاخر من العائلات الكبيرة والمجموعات، افتتح الفندق فيلات خاصة مكونة من أربع غرف نوم، توفر تجربة إقامة استثنائية تشمل وسائل الترفيه والراحة ذات المعايير العالمية تستكملها إطلالات تتمتع بمناظر خلابة ضمن تصميم هندسي معماري متناهي الدقة يحاكي الثقافة العربية.

سانت ريجيس

يقدم فندق سانت ريجيس أبوظبي ثلاث باقات عروض للعائلات خلال فصل الصيف للاحتفاء بالتقاليد العائلية. وأوضحت إدارة الفندق أنه يمكن للعائلات الاجتماع، والاسترخاء في أفضل وجهات المدينة، الواقعة في قلب أبوظبي النابض بالحياة. والاستمتاع بستة خيارات رائعة من المطاعم والمقاهي.

كما تشمل العروض نادي نيشن ريفيرا الشاطئي، الذي يحتوي على شاطئ خاص يمتد على مسافة 200 متر، وأكواخ شاطئية منعزلة، وبركة سباحة شاسعة محاطة بالحدائق، إضافة إلى مرافق اللياقة البدنية المتنوعة.

كما يمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بنادي جزيرة الكنز للأطفال، المصمم بشكل خاص ليحاكي سفينة القراصنة، موفراً مساحة لعب آمنة وواسعة، مع العديد من الأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية الممتعة، تخضع جميعها لإشراف طاقم مدرّب.

ويتضمن فندق سانت ريجيس أبوظبي 228 غرفة و55 جناحاً، موزعة ما بين الطابق الـ 33 والطابق الـ 49، وتبدأ أسعار الغرف الممتازة من 700 درهم، فيما تبدأ أسعار الأجنحة الخاصة من 1200 درهم.

باونس

استقبلت أبوظبي حديثاً صالة «إكس بارك» الجديدة، وذلك داخل صالات «باونس» للقفز الحر في مارينا مول أبوظبي، جالبةً معها مجموعة متنوعة من التحديات المشوقة التي تثير حماسة محترفي القفز ومحاربي النينجا الماهرين.

صممت صالة إكس بارك أبوظبي مع اتخاذ التدابير اللازمة التي تراعي الأجواء العائلية والأسرية، ويمكن للصغار والكبار المشاركة في التحدي، سواء كانوا من المحترفين أم المبتدئين، إذ توفر للمبتدئين فرصة التدرب وتعلم المهارات الأساسية مع حرية اختيار العقبات الصعبة، في حين توفر لمحترفي القفز الحر فرصة إطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية والفنية في القفز وتخطي العقبات ليتجاوزوا كل الحدود.

وقال آلان أوكيف، مدير باونس أبوظبي: «عملنا على تطوير هذه المنطقة الجديدة لنوفر تجربة واقعية تثير التشويق والحماسة على أن تكون مناسبة لمختلف الأعمار وجميع المستويات.

أنانتارا

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات أنانتارا بأبوظبي عن مجموعة رحلات منوعة في فنادقها بالعاصمة خلال موسم الصيف الحالي في جو من الليالي العربية لدى أنانتارا قصر السراب، أو الاستمتاع باستكشاف الحياة البرية على جزيرة صير بني ياس، أو التمتع بسحر رقصة السالسا في أنانتارا القرم الشرقي.

وأوضحت إدارة الفندق أن اكتشاف الحياة البرية على صهوة الخيل في جزيرة صير بني ياس ستكون مخصصة للمتمرِّسين في ركوب الخيل، بحيث يمكنهم التجوال في أرجاء متنزه الحياة البرية، للتعرف إلى الحيوانات عن قرب، ومشاهدة الفهود والزرافات والمها العربية وغيرها.

ونوّهت إلى وجود عرض آخر يتضمن الانطلاق في رحلة صحراوية بفندق أنانتارا قصر السراب من خلال الصعود على الكثبان على متن سيارات الدفع الرباعي، أو أن يسددوا أهدافهم مع رياضة الرمي بالقوس، أو القيام بتمارين رياضية أثناء استكشاف الجمال الطبيعي من حولهم من خلال جولة الركوب على الدراجات الجبلية على الكثبان الرملية.

قصر الإمارات

أطلق «قصر الإمارات» عروضاً خاصة لموسم الصيف تتضمن خصماً يصل إلى 25% على حجوزات الإقامة، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة على أسعار الغرف، بحيث تستمر هذه العروض حتى 30 سبتمبر المقبل.

كما أطلق الفندق أقوى عروضه للإقامة العائلية، بحيث يمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بأجمل الأوقات في أجواء حافلة بالرفاهية بخصم يصل إلى 40% على الغرفة الثانية للأطفال حتى سن 13 عاماً. ويشمل العرض توفير غرفتين متّصلتين للعائلة مع سرير إضافي واحد لكل غرفة مجاناً، إضافة إلى بوفيه إفطار عالمي، وركوب مجاني للإبل من الساعة 7 صباحاً حتى غروب الشمس مع استخدام الرياضات المائية غير الآلية.

كاسكيد

أطلقت «كاسكيد» الترفيهية في «ياس مول»، باقة من العروض احتفالاً بموسم الصيف، وذلك ضمن أكثر من 20 منفذاً للأطعمة والمشروبات في المول القريبة من وجهة عالم فيراري الشهيرة عالمياً، ومن بينها مطعم «تشيليز»، و«مطعم الفنرالإماراتي»، ومطعم «ماسالا ستريت» لمحبي الأطباق الهندية، ومطعم «جاليتوس»، ومطعم «بوكا دي بيبو» لمحبي الأكلات الإيطالية.