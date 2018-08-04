عقارات دبي ضمن الأعلى ربحية عالمياً والمباني الفاخرة تكتسب الزخم

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أكدت تقارير عالمية أن دبي تكتسب زخماً عقارياً متزايداً مع استقرار مبيعات الوحدات الفاخرة الجاهزة، موضحةً أن الإمارة تمتلك سوقاً عقارياً مميزاً ويعد ضمن الأعلى ربحية على مستوى العالم.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها مؤخراً «غلف كابيتال بارتنرز- ريدين»، بدأ سوق العقارات الفاخرة في دبي باستعادة الزخم والانتعاش مجدداً خلال الـ12 شهراً الأخيرة، ولا يقتصر ذلك على بيع مجموعة من الفلل في منطقة مثل تلال الإمارات أو نخلة جميرا مقابل مبالغ حصيلتها الإجمالية رقم مكون من 7 خانات على الأقل، وإنما بات هذا الأمر يمثل اتجاهاً عاماً واضحاً في عمليات بيع العقارات الفاخرة في أنحاء الإمارة.

وأفادت البيانات بأن إجمالي مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة في دبي خلال النصف الأول من 2018 بلغ 7205 وحدات، موضحةً أن من أكثر المناطق السكنية التي شهدت هذا الاتجاه في دبي «مدينة دبي الرياضية»، التي سجلت مبيعات الوحدات الجاهزة فيها خلال النصف الأول من العام الجاري بيع 581 وحدة، بالمقارنة مع 467 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

من جانبه وصف موقع «ذي فاشون أوبزرفر» الأميركي دبي بأنها تمتلك سوقاً عقارياً ضمن الأكثر ربحية على مستوى العالم، والذي يستقطب أعداداً هائلة من المشترين والمستثمرين سواءً من الإمارات أو من خارجها.