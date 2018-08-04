«الإمارات دبي الوطني ريت» تدرس استحواذات جديدة

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة «الإمارات دبي الوطني ريت» صندوق الاستثمار العقاري وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن شركته تدرس حالياً عدة فرص للاستحواذ في أسواق أبوظبي والمناطق الشمالية في إطار خطة لتنويع الأصول.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إنه من المخطط مواصلة العمل على توسيع محفظة الشركة خلال الفترة المتبقية من العام 2018 من خلال عمليات الاستحواذ، والاستفادة من تسهيلات الديون المتاحة.

ولفت إلى أن الشركة لا تزال تستهدف قيمة حقيقية في عدد من عمليات الاستحواذ الجاري دراستها حالياً في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الفائدة، والذي قد يؤثر على ارتفاع التكاليف.

وبلغ صافي قيمة الأصول التي حققتها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار درهم، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال في يونيو 2018، فيما يصل إجمالي قيمة المحفظة العقارية 1.7 مليار درهم تشمل استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.

تنويع

وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ التي أدت إلى تنويع محفظة «الإمارات دبي الوطني ريت» في 2017، بلغت نسبة التخصيص القطاعي الحالي 64% للعقارات المكتبية و20% للعقارات السكنية و16% للعقارات البديلة وارتفعت نسبة إشغال المحفظة من 89% في الربع السابق لتصل إلى 90% في الربع الأول.

وتابع تايلور، إن إدراج شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي تم بنجاح تلاه الاستحواذ على أربعة أصول جديدة في دبي مستفيدين من عائدات الاكتتاب، وبالنظر للمستقبل هناك تطلع لتنويع الأصول لتشمل إمارات أخرى داخل الدولة.

إنجازات

وأوضح أنه بعد مرور أكثر من عام على إدراج الشركة، حققت عدة إنجازات خلال الشهور الاثني عشر التي تلت الإدراج في مارس 2017، ولقد مرت الأسواق بمرحلة من المرونة نسبياً، ما سمح بالاستحواذ على مجموعة من الأصول المتميزة، والتي تصل نسبة الإشغال فيها إلى 100% بأسعار ممتازة.

وقال رئيس قسم العقارات بشركة «الإمارات دبي الوطني ريت»: أدت ظروف السوق الحالية أيضاً إلى تراجع نشاط التأجير في محفظة الشركة الحالية، ومن المنتظر حدوث بعض التحسن في الفصول القادمة.

وأضاف إنه على الرغم من نجاح الشركة في مجال تأجير المكاتب في مركز دبي المالي العالمي والأصول السكنية، إلا أننا لا نزال بانتظار المزيد من المؤشرات الواضحة التي تؤكد تحسن حالة السوق، كما كانت أسواق الأسهم أكثر مرونة من المتوقع ويتم مراقبة هذا بنشاط، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة لسعر السهم الذي يتم تداوله حالياً بسعر منخفض لصافي قيمة الأصول، مما يوفر للسوق فرص استثمارية هامة.

مضاعفة

وكشف أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات الوطني لإدارة الأصول «ريت»، في تصريحات سابقة لـ«البيان الاقتصادي»، أن الشركة تخطط لمضاعفة قيمة أصولها أكثر من ثلاث مرات اعتماداً على وفورات الحجم والتنويع إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم) خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة.

وأوضح أن القيمة المستهدفة سيتم تحقيقها عبر اعتماد مساري نمو أساسيين: الأول يقوم على إدارة الأصول بشكل فعال من خلق القيمة داخل المحافظ القائمة بما يشمل مختلف فئات الأصول، وذلك لضمان مستوى جيد من التنوع من شأنه تحقيق دخل مستدام والحد من المخاطر، لافتاً إلى أن المسار الثاني سيتم من خلال الزيادات التدريجية في رأس المال، وهو ما ستسعى لتطبيقه في ضوء نجاح الطرح العام بقيمة 105 ملايين دولار، ما رفع صافي قيمة الأصول من 191 مليون دولار.