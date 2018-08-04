دبي تقفز 13 درجة بمؤشر القوة الشرائية 2018

المصدر: Ⅶدبي ـ وائل الخطيب

حققت دبي نقلة نوعية في مؤشر القوة الشرائية للمدن 2018 الذي نشرته صحيفة «بزنس ريبورت» حيث قفزت 13 درجة من المركز 27 في 2015 إلى المركز 14 في 2018. وتفوقت دبي على مدن عالمية عريقة مثل برلين، وفيينا، ودبلن، ومونتيريال.

وقالت الصحيفة التي تصدر في جنوب أفريقيا في تقريرها الذي بنته على المؤشر الصادر عن شركة الخدمات المالية «يو بي اس» إن دبي انطلقت في الساحة العالمية من خلال فنادق ذات مستوى عالمي وهندسة معمارية مذهلة ومشاريع ضخمة لتصبح مدينة عالمية ومركزاً تجارياً في الشرق الأوسط.

وأضافت: اليوم هذه الواحة الصحراوية موطن لأكثر من ثلاثة ملايين شخص وتشتهر بكونها مجمعاً للمغتربين والأثرياء، في مدينة التفوق هذه، هناك اختيارات لا نهاية لها من الأنشطة لتنغمس في الشمس والرمال والتسوق والترفيه. أما المدن الخمس الأولى الأكثر قوة شرائية فهي لوس انجليس، ثم زيوريخ وميامي وجنيف التي جاءت في المرتبة الرابعة تليها لكسمبورغ. وجاءت مدن نيو دلهي وكييف وجاكرتا والقاهرة ولاغوس في المراكز الخمسة الأخيرة الأدنى في القوة الشرائية.