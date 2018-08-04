صندوق شمال أفريقيا في «أبراج» يطلب الانفصال ودياً عن المجموعة

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

تقدم الفريق المعنيّ بإدارة صندوق الاستثمار في منطقة شمال أفريقيا بمجموعة «أبراج» بطلب إلى شركتي «ديلويت» و«برايس وتر هاووس كوبرز»، وهما المصفّيان المؤقتان المعينان من جانب المحكمة لتصفية المجموعة، بالنظر في انفصال الصندوق ودياً عن المجموعة.

وبحسب ما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، نقلاً عن وثيقة أرسلها بعض المستثمرين في المجموعة إلى المصفيين، ففي حال الموافقة على هذا الطلب سيبقى سجل المستثمرين في الصندوق كما هو، بينما سيجري تعيين فريق استشاري للإشراف على الشكل التأسيسي الجديد للصندوق. وأضافت الصحيفة أنه طبقاً للطلب سيظل أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي رئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محتفظاً بمنصبه كرئيس للصندوق.