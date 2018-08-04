«سيراميك رأس الخيمة» تخطط لصفقات توسع في منطقة الخليج

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

تدرس شركة «سيراميك رأس الخيمة» إجراء صفقات استحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن الشركة تتبنى هذا الاتجاه حالياً في إطار تحولها من مرحلة إعادة هيكلة أعمالها إلى مرحلة تعزيز نموها.

وأضافت الوكالة إن «سيراميك رأس الخيمة»، التي تعد واحدة من أكبر شركات تصنيع منتجات السيراميك والبلاط والأدوات الصحية على مستوى العالم، تخطط أيضاً لإكمال عملية التوسع في طاقتها الإنتاجية في الهند قبل حلول الربع الأخير من العام الجاري. وكانت الشركة قد رفعت طاقتها الإنتاجية في الهند إلى 18 مليون متر مربع، بعد أن أنشأت مصنعها الثالث هناك، والذي سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة في الهند بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وذكرت الوكالة أيضاً أنه من المنتظر أن تكون أعمال الشركة في الهند هي المحرك الأكبر للنمو بعد أعمالها في الإمارات، المملكة العربية السعودية ودول أوروبا.

واختتمت «بلومبيرغ» بالإشارة إلى «سيراميك رأس الخيمة» تعتزم أيضاً زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ حالياً 8%.

وكانت «سيراميك رأس الخيمة» قد حققت أرباحاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 120.5 مليون درهم مقارنة مع 177.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2017، والتي تضمنت أرباحاً استثنائية. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.38 مليار درهم مقارنة مع 1.4 مليار درهم بتراجع 1.5%.

وسجلت الشركة أداءً مستقراً في الربع الثاني على أساس سنوي مع إجمالي إيرادات مستقرة بلغ 719.2 مليون درهم، ونمو الإيرادات الأساسية بنسبة 2.6% لتصل إلى 678.4 مليون درهم. وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 0.3% على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض إيرادات الأعمال غير الأساسية بنسبة 31.9%.

وزادت إيرادات الأعمال الأساسية 2.6% على أساس سنوي، تقودها المبيعات القوية بالإمارات والهند بالإضافة إلى الأداء القوي لأعمال مستلزمات المائدة مدفوعة بنمو السوق الأوروبي والأميركي.