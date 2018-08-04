أول مصنع لإنتاج ورق الطباعة خليجياً في أبوظبي

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أعرب مسؤولون في «مصنع الاتحاد للورق» التابع لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار في أبوظبي، عن تفاؤلهم بشأن إطلاق أول وحدة لإنتاج ورق الطباعة والكتابة غير المصقول والخالي من الخشب في منطقة دول التعاون، وفقاً لموعده المحدد، وهو قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب موقع «آر آي إس آي» الشبكي البلجيكي المتخصص فقد أدلى مسؤولو المصنع بتصريح قالوا فيه: «تمضي أعمال إنشاء الوحدة قُدماً على نحو جيد وفقاً للجدول المحدد سلفاً، ومن المنتظر انتهاؤها في الموعد المقرر». وكانت «فالميت» الفنلندية أعلنت مارس الماضي أنها ستزود شركة الاتحاد الدولية للاستثمار بخط إنتاج تأسيسي لإنتاج الورق غير المصقول.