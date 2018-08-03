«إديك» الإماراتية تشتري «مانوران» الفرنسية لأجهزة صنع الذخائر

المصدر: ستراسبورغ - أ ف ب

أقرّت الغرفة التجارية في محكمة مولوز (شرقي فرنسا) استحواذ شركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك» على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر «مانوران». وقالت المحكمة إنها أقرت خطة لنقل ملكية الشركة إلى شركة إديك مع بدء التنفيذ أول من أمس.

واشتهرت «مانوران» -التي أُسّست في 1919- بإنتاجها مسدسات الشرطة، لكنها تخلّت عن هذا القطاع لإنتاج أجهزة لصنع الذخائر. ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفاً كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية. وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء «مانوران»، هي: البلجيكية «نيو لاشوسيه» لصناعة الأسلحة، والفرنسية «أوديسي تكنولوجي»، والسلوفاكية «دلتا ديفنس». وسحبت شركتان أخريان فرنسية وتشيكية عرضيهما بعدم حضورهما الجلسة.

وقال رئيس مجلس إدارة «مانوران» ريمي تانبيرجيه، في بيان، إن محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لـ«مانوران».

وأضاف: «أن إديك استحوذت على كل دفتر الطلبيات، والإبقاء على أكثر من ثلثي الموظفين في مولوز يدل على أننا نجحنا في حفظ خبرة الشركة، وخصوصاً نقلها إلى جديد من العاملين الواعدين».

ورحّب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على أكثر من 100 وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية.

ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 يونيو بعدما خضعت لمدة عام لإجراءات إنقاذية. ويملك 60% من المجموعة حالياً مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها.