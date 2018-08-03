«تي.بي.جي» و«كيه.كيه.آر» نحو إدارة صندوق أبراج للرعاية الصحية

المصدر: دبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن شركتي الاستثمار المباشر «تي.بي.جي» و«كيه.كيه.آر آند كو» تتصدران المتنافسين على إدارة صندوق الرعاية الصحية التابع لشركة «أبراج للاستثمار المباشر»، ومقرها دبي، وقيمته مليار دولار.

وأوضح مصدران من الثلاثة أن الشركتين نالتا حق الاطلاع على دفاتر الصندوق وبصدد بدء الفحص الفني، مع توقع تقديم عروض في الأسابيع القليلة المقبلة. وأفاد المصدران بأن الشركتين تصدرتا قائمة أولية من 6 شركات متقدمة بعروض، وأضافا أن بعض الشركات أُبلغت بأن المستثمرين يريدون مديراً محتملاً ذا ميزانية عمومية كبيرة وقدرة على التعامل مع جهات تنظيمية متعددة. وأشار أحد المصادر إلى أن «تي.بي.جي» تسعى لإبرام الصفقة عبر صندوق رايز التابع لها الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، ويستثمر في مشاريع تنموية ذات بعد اجتماعي وبيئي.