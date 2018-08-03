التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تنظم معرض «كشختكم ويانا»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

افتتح فريق السعادة في اقتصادية رأس الخيمة معرض «كشختكم ويانا» لتوفير احتياجات الموظفين وذويهم لعيد الأضحى المبارك، ودعماً لأصحاب الأنشطة التجارية من رخص الغد ورائدات التجارة.

وقالت حصة الغيص قائد فريق السعادة ومديرة قسم الموارد البشرية في الدائرة: نفذ فريق السعادة منذ مطلع العام نحو 20 مبادرة وفعالية للمساعدة في تحقيق هذه القيم، ومن آخر هذه الفعاليات «كشختكم ويانا» و«جرّة السعادة»، حيث استضافت الاقتصادية 7 منافذ للبيع في واحة التغيير لعرض أحدث منتجاتها، ووزعت على الموظفين رسائل بعبارات إيجابية في مطلع يوم العمل مع إجراء سحب عشوائي على هدايا ذهبية لعدد 5 منهم. كما يوفر قسم الخدمات الإدارية خدمة «خردة العيد» لصرفها في أيام العيد وإسعاد الأطفال دون الحاجة للخروج أثناء الدوام الرسمي للتوجه إلى البنوك.